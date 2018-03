PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 29 marzo 2018

RUGBY INTERNAZIONALE, L’ACCADEMIA DEL GLOUCESTER PER DUE SETTIMANE AL “CENTRO GEREMIA”

Rugby internazionale al “Centro Geremia”. Da oggi e per due settimane, infatti, saranno ospitati al Petrarca Rugby i giocatori della Accademia Under 17 del Gloucester, club inglese di Premiership.

Un’iniziativa che fa parte del progetto europeo Erasmus+, coordinato da Libero Agency, agenzia scozzese che si occupa di organizzare ritiri prestagionali per sport club e di project management europeo. Grazie a questa collaborazione, che il Petrarca Rugby ha da subito accolto con entusiasmo, nasce il progetto “Passing the Oval Ball Overseas” articolato in sport, educazione, e cultura. Questo progetto è incentrato sul parkour e sul mental coaching, che il Petrarca Rugby ha implementato con successo negli ultimi anni, e che ha attirato l’attenzione di Libero Agency per la stesura dell’innovativo progetto che a luglio porterà al “Centro Geremia” anche i gallesi degli Ospreys. Il gruppo inglese dunque, oltrechè allenamenti e attività in palestra, affronterà una serie lezioni di Parkour con Parkourwave ASD e sarà impegnato anche in altre attività sportive, lezioni di italiano, sedute di mental coaching con il campione Mauro Bergamasco, e visite culturali. Domani sera, venerdì 30 marzo, alle 18.00, è in programma una partita amichevole con i pari età del Petrarca Rugby. E poi, in ordine sparso, l’immancabile gita a Venezia, rafting, parco avventura e molto altro.

Sul sito ufficiale del Gloucester il manager dell’Accademia, Alex Guest, dichiara: “E’ una fantastica opportunità per i nostri giocatori, che offre loro un’esperienza diversa. Abbiamo pianificato molte diverse attività, in modo che i ragazzi possano mettersi alla prova, ma anche divertirsi e costruire un gruppo solido per il futuro”.

Un’occasione anche per il Petrarca, per un confronto tecnico e educativo tra i giocatori e gli allenatori dei rispettivi club.