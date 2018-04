PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 6 aprile 2018

IL PETRARCA IN TRASFERTA A VIADANA

Trasferta in programma per il Petrarca, che SABATO 7 APRILE affronta il RUGBY VIADANA 1970 (ore 16), arbitro Bolzonella (Cuneo), assistenti Pennè (Lodi) e Bertelli (Brescia), quarto uomo Pulpo (Brescia).

“Dopo la settimana di pausa, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato, “riprendiamo sabato la nostra preparazione ai play off. Giocheremo alla Zaffanella, uno degli stadi più belli d’Italia, contro un’ottima squadra allenata molto bene sotto ogni aspetto. Viadana ha gran fisicità e solidità nel reparto degli avanti e trequarti veloci e dotati di ottime skills.

È una squadra ancora agganciata al gruppo per il quarto posto e questo stimolo la porterà ad essere ancora più temibile e performante.

Noi abbiamo preparato questa partita come se fosse una semifinale, vogliamo tornare ad essere solidi e in controllo per tutti gli ottanta minuti senza preoccupanti cali mentali come accaduto contro San Donà nell’ultimo turno. Il nostro focus sarà nel non concedere facili turnover, nella disciplina e ancora una volta nella difesa”.

La probabile formazione del Petrarca: Ragusi; Scagnolari, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Trotta, Conforti, Lamaro; Saccardo (cap.), Cannone; Rossetto, Delfino, Borean. A disp.: Acosta, Santamaria, Scarsini, Gerosa, Nostran, Francescato, Rizzi, Fadalti