PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 13 aprile 2018

DERBY DECISIVO AL PLEBISCITO, IN PALIO IL PRIMO POSTO

Diciottesima e ultima partita della regular season tra Petrarca e Femi-CZ Rovigo, in programma allo stadio Plebiscito di Padova sabato 14 aprile alle ore 16 (arbitro Tomò di Roma, assistenti Bolzonella di Cuneo e Cusano di Vicenza, quarto uomo Favero di Treviso). Il derby più giocato d’Italia assegnerà il primo posto della stagione regolare.

“Sabato concludiamo la nostra regular season con una partita davvero emozionante”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Incontrare Rovigo, Vice Campione, e giocarci con loro il primo posto sarà fantastico, uno scenario bellissimo per il derby d’Italia. Abbiamo preparato il match del Plebiscito come ogni settimana, lavorando duramente per affinare il nostro gioco e studiando attentamente i loro sistemi. Rovigo è sicuramente la squadra con il pacchetto di mischia più performante del campionato, sia in mischia chiusa che nel drive, ma dispone anche di una linea di trequarti veloce, fisica e di esperienza. Il nostro focus sarà sulla difesa e sul non concedere calci di punizione: sappiamo bene che chi commetterà meno falli vincerà la partita. Spero che tanti tifosi padovani vengano a sostenerci, e auguro loro di divertirsi e vedere del rugby ben giocato”.

Il costo dei biglietti: intero (dai 18 anni) 12 euro, ridotto (donne e dai 14 ai 17 anni e iscritti all’Università di Padova) 6 euro.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Fadalti, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Trotta, Conforti, Lamaro; Saccardo (cap.), Cannone; Scarsini, Marchetto, Borean. A disp.: Acosta, Santamaria, Rossetto, Gerosa, Nostran, Francescato, Rizzi, MIchieletto.