PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 4 maggio 2018

SEMIFINALE DI RITORNO, 80 MINUTI PER CONQUISTARE LA FINALE

Tutto pronto in casa Petrarca per la semifinale di ritorno del campionato di Eccellenza. I bianconeri ospiteranno le Fiamme Oro al “Centro Geremia” della Guizza SABATO 5 maggio alle 16. Arbitro sarà Piardi di Brescia, assistenti Gnecchi (Brescia e Boaretto (Rovigo), quarto uomo Cusano (Vicenza), quinto uomo Franzoi (Venezia), TMO Roscini (MIlano).

“Sabato alla Guizza ritroviamo dopo appena 7 giorni le Fiamme Oro”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Ci aspettiamo ancora una volta una partita dura e di sacrificio. Abbiamo studiato bene il match d’andata, sappiamo dove siamo stati deficitari ed abbiamo lavorato sodo per migliorare e non farci cogliere impreparati.

Penso che la squadra cremisi vorrà dimostrare ancora una volta la fisicità dei suoi ball carriers e la solidità nelle fasi statiche, giocando in maniera diretta soprattutto attorno ai punti d’incontro.

Noi vogliamo far tesoro degli errori fatti sabato, vogliamo essere molto più disciplinati ed ordinati in difesa. Partiamo da un 5-0 e un +9, ma guai a pensare di aver già chiuso la questione. Vogliamo mantenere alta la concentrazione per ottanta minuti, cercando di esprimere un bel rugby e soprattutto provando a divertire il pubblico, che sono certo non mancherà per sostenere i ragazzi in una partita così importante per Padova”.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Francescato; Trotta, Nostran (cap.), Conforti; Cannone, Gerosa; Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Acosta, Delfino, Scarsini, Saccardo, Michieletto, Lamaro, Navarra, Rizzi.