PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 30 maggio 2018

MICHELE RIZZO TORNA AL PETRARCA

Per i prossimi due anni Michele Rizzo sarà un giocatore del Petrarca, e inizierà nel frattempo il suo percorso da allenatore. Ritorno alla società in cui è cresciuto per il pilone di 35 anni. Un metro e 85 per 110 chili, Michele ha debuttato in A1 nel 2001 con la maglia del Petrarca, e nel 2005 anche in Nazionale, con cui vanta 23 presenze. Nel 2009 si trasferisce al Benetton, nel 2014 al Leicester, dove è rimasto fino a questa stagione, con una parentesi nel 2017 all’Edimburgo.

“Siamo felici che Michele sia tornato a Padova e in particolare al Petrarca”, spiega il Direttore Generale del club Beppe Artuso. “Michele porterà le sue doti di giocatore per altri due anni, ma nel frattempo metterà a disposizione del club l’esperienza maturata nel mondo anglosassone iniziando il suo percorso da allenatore. Sarà inserito infatti nello staff della Under 18”.

Con il Petrarca Michele vanta 56 presenze e 20 mete, oltre alla conquista di una Coppa Italia nella stagione d’esordio.