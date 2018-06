PETRARCA RUGBY JUNIOR

Padova, 4 giugno 2018

COMUNICATO STAMPA

MERCOLEDI’ LAWRENCE DALLAGLIO OSPITE A PRANZO AL “CENTRO GEREMIA”

La terza linea Campione del Mondo con l’Inghilterra organizza una corsa ciclistica per beneficenza che farà tappa al Petrarca Rugby

Ospite d’eccezione MERCOLEDI’ 6 giugno al Centro Geremia. Farà tappa alla Guizza infatti la Dallaglio Cycle Slam, la corsa ciclistica organizzata dalla fondazione guidata da Lawrence Dallaglio per raccogliere fondi a sostegno di programmi educativi rivolti a giovani in difficoltà economica e sociale. Dallaglio, ex terza linea dell’Inghilterra vincitore della Coppa del Mondo 2003 e finalista nel 2007, 85 presenze con la sua Nazionale e 3 con i British Lions, sarà ospite del Petrarca Rugby Junior per una sosta in compagnia di tanti campioni petrarchini e di tutti coloro che vorranno conoscere una vera leggenda del rugby mondiale. La corsa ciclistica, assolutamente non competitiva, è partita dalla Francia il 27 maggio, e attraverso Svizzera, Italia e Slovenia, arriverà in Croazia il 14 giugno. L’appuntamento è quindi per mercoledì 6 giugno dalle 12.00 alle 14.00 presso il Centro Sportivo Memo Geremia. I ciclisti pranzeranno al “Centro Geremia”, Dallaglio incontrerà i tifosi e dedicherà loro un pò di tempo, prima di ripartire alla volta di Treviso, dove si concluderà la tappa iniziata al mattino dalla provincia di Verona.