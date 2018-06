PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 18 giugno 2018

MARTEDI’ LA SQUADRA INCONTRA I TIFOSI IN PIAZZA DELLA FRUTTA

Incontro della squadra Campione d’Italia con la città martedì 19 giugno. Il Petrarca Rugby al completo, infatti, con giocatori, dirigenti e staff, festeggerà il tredicesimo scudetto del club nel salotto della città, in piazza della Frutta, alle 18.30. La squadra arriverà in corso Umberto dal “Centro Geremia” a bordo di un autobus scoperto, quindi percorrerà il centro a piedi, attraversando via Roma e il Liston, fino a Piazza della Frutta, dove troverà ad attenderla le autorità cittadine. Alle 19 infatti sul palco allestito per l’occasione si svolgerà la premiazione della squadra, che rimarrà con i tifosi fino alle 19.45 per foto e autografi.

Quindi il gruppo ripartirà in bus da Piazza delle Erbe con destinazione Villa Borromeo, dove incontrerà sponsor e consiglieri per una cena di gala.