PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 24 giugno 2018

IL PETRARCA SALUTA SETTE GIOCATORI

E’ il momento dei saluti per sette giocatori che la prossima stagione non vestiranno più la maglia del Petrarca.

Si tratta di Enrico Bacchin, Giacomo Bernini, Vicenzo Delfino, Antonio Rizzi, Simone Rossi, Jacopo Salvetti, Alessandro Vannozzi.

“Rossi ha fatto una scelta personale”, spiega il Direttore Generale del Petrarca, Beppe Artuso, “una scelta che ci ha comunicato in queste ore. In sostanza tornerà a Milano dalla famiglia per completare gli studi universitari. Una scelta che ovviamente rispettiamo”. Rizzi andrà al Benetton, Vannozzi a Roma: “Alessandro aveva un altro anno di contratto, ma ha fatto domanda per entrare nelle Fiamme Oro. Anche per lui si tratta di una scelta personale che evidentemente ha fatto in prospettiva”.

In virtù della collaborazione con il Benetton, che proseguirà anche la prossima stagione, Michele Lamaro e Niccolò Cannone saranno infine utilizzati come permit player.