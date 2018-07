PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 3 luglio 2018

ARRIVA DAL MOGLIANO LA TERZA LINEA MANNI. SCAGNOLARI E PAVAN IN PRESTITO

Il Petrarca Rugby annuncia l’arrivo della terza linea Lodovico Manni per la prossima stagione. Manni, nato il 30 gennaio 1998, un metro e 92 per 105 chili, arriva dal Mogliano. “E’ un giocatore che avevamo già notato l’inverno scorso”, spiega il Direttore Generale del Petrarca, Beppe Artuso. “Attorno a novembre avevamo deciso di opzionarlo prima del Sei Nazioni Under 20. Un buon giocatore, che è nell’orbita di interesse anche del Benetton”. In cambio, il Petrarca ha deciso di dare a due suoi giovani atleti la possibilità di fare esperienza in Eccellenza. Andranno in prestito al Mogliano, infatti, i trequarti Giovanni Scagnolari (classe ’99) e Federico Pavan (classe ’98). “L’obiettivo è quello di fare in modo che trovino spazio”, prosegue Artuso. “Due atleti che vogliamo far crescere, e che andranno in prestito un anno a Mogliano, sperando che possano giocare e fare esperienza”.