PETRARCA RUGBY JUNIOR

COMUNICATO STAMPA

Padova, 23 aprile 2017

TORNEO SAN MARCO, SEDICI SQUADRE DA SEI REGIONI

Rugby Under 14, sesta e penultima tappa del circuito nazionale Super Challenge

Il Centro “Memo Geremia” di Padova ospiterà , MARTEDI’ 25 APRILE 2017, la settima edizione del Torneo San Marco, dedicato alla categoria Under 14, con la partecipazione di ben 16 squadre da tutta Italia.

Il Torneo rappresenta anche la sesta e penultima tappa (l’ultima a L’Aquila il primo maggio) del Circuito Super Challenge Under 14, evento mirato a contenere in un unico format i tornei under 14 dei principali Club del panorama rugbistico italiano, e ideato da cinque società fondatrici: Capitolina, Petrarca, Colorno, Mogliano, Prato.

I singoli eventi delle società promotrici nelle tappe, grazie a un ranking comune, sono diventati una sorta di campionato di categoria. A conclusione del calendario di gara, le squadre vincenti le tappe ospitate dai club fondatori, la società organizzatrice della finale e le squadre che avranno totalizzato il punteggio complessivo più elevato nel ranking fino a raggiungere le 12 partecipanti saranno invitate a competere nella tappa finale del Super Challenge, con sede itinerante tra le fondatrici, e quest’anno in programma il 2 giugno a Colorno.

Il Torneo San Marco raccoglie 16 società partecipanti, per un totale di oltre 300 atleti, che suddivise in 4 gironi da 4 squadre, affronteranno alla mattina le fasi di qualificazione, e nel pomeriggio le finali, con partite da 15 minuti ciascuna (20 minuti per le finali).

Il torneo si disputerà su 4 campi in contemporanea, la fase di qualificazione inizierà alle 9:30 e si concluderà alle 11.30, con un girone per campo. Dalle 13.15 alle 13.55 le semifinali su 4 campi, dalle 14.15 alle 15:05 le finali dal 16° al 6° posto su 4 campi e dalle 15.15 alle 16:00 le finalissime dal 4° al 1° posto sul campo centrale del “Centro Geremia”.

Detentore del Trofeo è il Mogliano (che un anno fa superò in finale il Petrarca per 19 a 7), mentre i bianconeri del Petrarca si sono aggiudicati la tappa di Torino del novembre scorso.

A conferma del crescente successo dell’intero circuito, le iscrizioni al San Marco si sono chiuse addirittura alla fine del 2016, con altre società che avevano chiesto di partecipare e rimaste purtroppo in lista d’attesa.

All’edizione 2017 saranno presenti società di sei regioni: Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto.

Ecco il club: Petrarca Rugby Junior, Firenze 1931, Gispi Prato, Junior Rugby Brescia, Mogliano, Rugby Colorno Junior, Rugby Experience School, Rugby Parma Junior, Amatori & Union Milano, AS Rugby Milano, Villorba, CUS Torino, Castellana, Lazio Rugby Junior, Rugby Bassano, Lyons Piacenza.

