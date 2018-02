PETRARCA RUGBY JUNIOR

Padova, 18 febbraio 2018

“SETTIMANA DELLO SPORT”, IL PETRARCA INCONTRA 1200 STUDENTI

Passaggi, placcaggi, tuffi in meta e partite “miste”, con maschi e femmine insieme grazie alla tecnica delle “flags”, cinture di velcro con strisce colorate appese alla cintura, da strappare all’avversario per simulare il placcaggio, ma senza contatto, in totale sicurezza.

La “Settimana dello Sport”, istituita in tutto il Veneto dalla Regione, è stata un grande successo per il Petrarca Rugby Junior, che nei tre giorni previsti è stata invitata da molte scuole di città e provincia. La società infatti ha schierato 15 allenatori e 5 giocatori della Prima Squadra, che hanno visitato 12 Istituti tra Padova (centro, Guizza, Montà), Albignasego, Casalserugo, Piove di Sacco e Correzzola. In totale coinvolte 51 classi e ben 1200 studenti di età compresa tra i 4 e i 13 anni, tra scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie. A dimostrare che il rugby si può praticare in totale sicurezza non solo sui campi in erba, ma anche in cortili, palestre, palazzetti, e addirittura corridoi o aule. Il campione Mauro Bergamasco e il responsabile del settore giovanile Federico Fusetti hanno invece partecipato a un incontro con 150 ragazzi delle medie Giotto nella sala riunioni della chiesa del Carmine, condividendo esperienze e valori dello sport con i giovani.