PETRARCA RUGBY JUNIOR

COMUNICATO STAMPA

Padova, 23 aprile 2018

Rugby Under 14, ultima tappa del circuito nazionale Super Challenge

TORNEO SAN MARCO – PATAVIUM, 12 SQUADRE DA QUATTRO REGIONI

QUEST’ANNO TAPPA SDOPPIATA TRA PETRARCA E CUS PADOVA

Il Centro “Memo Geremia” di Padova ospiterà , MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018, la settima edizione del Torneo San Marco, dedicato alla categoria Under 14, con la partecipazione di 12 squadre da quattro regioni.

Il Torneo rappresenta anche l’ultima tappa del Circuito Super Challenge Under 14, evento mirato a contenere in un unico format i tornei under 14 dei principali Club del panorama rugbistico italiano, e ideato da cinque società fondatrici: Capitolina, Petrarca, Colorno, Mogliano, Prato.

Vista l’alta richiesta di iscrizioni, quest’anno la tappa è stata sdoppiata in due appuntamenti contemporanei, ospitati dal Petrarca e dal Cus Padova, tappa ribattezzata Patavium Challenge, con 12 squadre in ciascuna sede.

Le tappe, grazie a un ranking comune, sono diventate una sorta di campionato di categoria. A conclusione del calendario di gara, le squadre vincenti le tappe ospitate dai club fondatori, la società organizzatrice della finale e le squadre che avranno totalizzato il punteggio complessivo più elevato nel ranking fino a raggiungere le 12 partecipanti saranno invitate a competere nella tappa finale del Super Challenge, con sede itinerante tra le fondatrici, e quest’anno in programma proprio a Padova, al “Centro Geremia”, il 27 maggio.

Il Torneo San Marco raccoglie 12 società partecipanti, per un totale di oltre 250 atleti, che suddivise in 4 gironi da 3 squadre, affronteranno alla mattina le fasi di qualificazione, e nel pomeriggio le finali.

Detentore del Trofeo è il Rugby Parma 1931 (che un anno fa superò in finale il Petrarca per 10 a 0).

All’edizione 2018 del Torneo San Marco saranno presenti società di quattro regioni: Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto.

Ecco i club: Petrarca Rugby Junior, Amatori Union Rugby Milano, Benetton, Cus Milano, Gispi Prato, Modena, Mogliano, Colorno, Rugby Parma 1931, Capitolina, Verona, Villorba.

