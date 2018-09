Padova 6 settembre 2018

COMUNICATO STAMPA PETRARCA RUGBY JUNIOR

“TRY CAMPUS 2018”, RUGBY PER TUTTI

Sabato 8 settembre “OPEN DAY” prova gratuita al “Centro Geremia”, tra erba e sintetico

Rugby, gioco, divertimento, e porte del “Centro Geremia” aperte a tutta la città. Il Petrarca Rugby Junior lancia per sabato 8 settembre il “Try Campus Open Day 2018”, un’intera giornata di divertimento e sport. Dalle 10 alle 17 chi è nato tra il 2003 e il 2014, e vuole conoscere il rugby, è il benvenuto a qualunque ora della giornata: sono sufficienti scarpe da ginnastica, maglietta e pantaloncini. Sarà accolto dagli allenatori bianconeri per giocare con la palla ovale.

L’appuntamento è al “Centro Geremia” di via Gozzano 64, uno dei migliori impianti sportivi d’Italia, casa del Petrarca Rugby, club nato nel 1947, campione d’Italia in carica e vincitore di 13 scudetti in serie A e di decine di titoli giovanili. Il “Centro Geremia” può contare su sette campi in erba, un sintetico di ultima generazione, palestra, palestra pesi, infermeria, clubhouse, aule e campi da basket e beachvolley.

Per informazioni sulla giornata tel. 049 8802473