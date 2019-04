PETRARCA RUGBY JUNIOR

COMUNICATO STAMPA

Padova, 17 aprile 2019

UNDER 12 BIANCONERA IN TOUR NELLA TERRA DEL SOL LEVANTE

Esperienza internazionale per la squadra Under 12 del Petrarca Rugby, che è partita in queste ore per il Giappone per partecipare al “Kids Rugby World Festival” un torneo di categoria che si diputerà nel week end di Pasqua (sabato e domenica), al quale parteciperanno 20 squadre da tutto il mondo. Accanto a 14 formazioni giapponesi, infatti, sono state invitate sei squadre da Inghilterra, Scozia, Australia, Nuova Zelanda, Indonesia e, appunto, Italia. Un invito arrivato al Petrarca direttamente dalla Federazione Giapponese, e che il club padovano ha accolto con entusiasmo. Prima della partenza è stato il mediano di apertura del Benetton e della Nazionale Tommaso Allan a consegnare a ogni giocatore la divisa del tour, realizzata dalla Rhino Rugby, uno degli sponsor tecnici della prossima Coppa del Mondo. Alla partenza il capitano dell’Argos Petrarca, Alberto Saccardo, ha incontrato in un momento molto emozionante i ragazzi per portare i saluti della Prima Squadra e della società, ricevendo in dono la maglia del tour. A guidare la delegazione bianconera il presidente del Petrarca Junior, Antonio Sturaro, il direttore tecnico Federico Fusetti, il dirigente Paolo Messori e l’allenatore Nicola Crivellari. Prima del torneo, i ragazzi bianconeri saranno ospiti di scuole e società sportive, per vivere da vicino la cultura giapponese e confrontarsi con i coetanei del Sol Levante su temi come lo sport, la scrittura, la storia. Il torneo, invece, si svolgerà al Nissan Stadium di Yokohama, proprio quell’impianto che in autunno ospiterà la finale della Coppa del Mondo. Durante la manifestazione, i 500 atleti partecipanti avranno delle sessioni di allenamento guidate a turno dai vari allenatori, e canteranno insieme ad alcuni giocatori della nazionale giapponese “World in Union”, la canzone inno della Coppa del Mondo. Lunedì, infine, il rientro in Italia.