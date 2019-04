PETRARCA RUGBY JUNIOR

COMUNICATO STAMPA

Padova, 25 aprile 2019

9° TORNEO SAN MARCO UNDER 14 SUPERCHALLENGE, VINCE IL PETRARCA SULLA CAPITOLINA

E’ il Petrarca Junior ad aggiudicarsi la nona edizione del Torneo “San Marco”, riservato alla categoria Under 14 e andata in scena al “Centro Geremia” del Petrarca. Vittoria in finale per 10 a 7 sui romani della Capitolina, al termine di una gara emozionante e combattuta fino all’ultimo secondo dei venti minuti previsti, mentre per il terzo posto l’Asr Milano ha superato il Benetton per 15-7. Azioni multifase e grande pressione difensiva sull’avversario hanno caratterizzato la finale, con i bianconeri protagonisti e determinati nell’atteggiamento e nel carattere, andati in vantaggio in avvio con la meta di Aligo, superati nella parte centrale del match dalla meta trasformata dei romani, e capaci di sfruttare l’uomo in più per un cartellino giallo segnando per la seconda volta a quattro minuti dal termine con una prodezza individuale di Bortolamei.

In semifinale il Petrarca aveva superato per 7 a 5 il Benetton, mentre la Capitolina aveva travolto l’Asr Milano per 28 a 0.

Molto alto il livello del torneo, anche quest’anno diviso in due eventi. Vista l’alta richiesta di iscrizioni, la tappa padovana del Super Challenge (l’ultima del circuito) è stata sdoppiata in due appuntamenti contemporanei, ospitati dal Petrarca e dal Cus Padova, tappa ribattezzata Patavium Challenge. Nella tappa del Cus Padova vittoria in finale del Mirano sul Casale per 14 a 7, a seguire Monti Rovigo, Cus Torino, Lyons Piacenza e Cus Padova.

Il Torneo rappresenta anche l’ultima tappa del Circuito Super Challenge Under 14, evento mirato a contenere in un unico format i tornei under 14 dei principali Club del panorama rugbistico italiano, e ideato da cinque società fondatrici: Capitolina, Petrarca, Colorno, Mogliano, Prato.

Quattro gli arbitri impegnati (Francesco Cagnin, Cesare Pellizzon, Pietro Lazzaretto, Cristian Carraro) nelle 24 partite disputate al “Centro Geremia”, dove sono scesi in campo 250 ragazzi e squadre da 4 diverse regioni: oltre al Veneto, anche Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia.

Un ringraziamento ai 40 volontari della società, ai medici presenti, ai volontari della Croce Verde (con 2 ambulanze e una tenda da campo come presidio medico).

La classifica finale del Torneo San Marco: Petrarca, Capitolina, Asr Milano, Benetton, Verona, Amatori & Union Milano, Parma Young, Gispi Prato, Cavalieri Prato, Cus Milano, Villorba.

Le tappe, grazie a un ranking comune, sono diventate una sorta di campionato di categoria. A conclusione del calendario di gara, le squadre vincenti le tappe ospitate dai club fondatori, la società organizzatrice della finale e le squadre che avranno totalizzato il punteggio complessivo più elevato nel ranking fino a raggiungere le 12 partecipanti saranno invitate a competere nella tappa finale del Super Challenge, itinerante tra le fondatrici, e quest’anno in programma il 2 giugno a Mogliano.