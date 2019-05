PETRARCA RUGBY JUNIOR

COMUNICATO STAMPA

SOLE E GRANDE PUBBLICO AL 38° “TORNEO BOTTACIN”

Festa per settemila persone al “Centro Geremia”, per l’edizione numero 38 del “Torneo Bottacin” di minirugby, alla quale hanno partecipato circa 2300 atleti di 44 società da 8 regioni italiane (oltre ai francesi del Sainte Marie La Mer in Camargue), suddivisi nelle categorie Under 6, 8, 10 e 12. Tra loro i 200 atleti dell’Under 6, che hanno dato vita a un festival mescolati tra loro con maglie di 22 colori diversi, senza classifiche finali, per il puro gusto di giocare.

Il Trofeo Bottacin, che viene assegnato alla società con la miglior classifica combinata delle tre categorie, è andato al Gispi Prato, che lo rimetterà in palio nel 2019.

Emozionante la cerimonia di apertura, con gli atleti schierati nel campo centrale e il pubblico a riempire la tribuna del “Centro Geremia”, ad ascoltare La Marsigliese poi l’inno di Mameli eseguito dal coro diretto da Alessandra Pascali, mentre la bandiera italiana è stata portata in campo dai giocatori del minirugby insieme a quelli della Prima Squadra e ai Petrarchi, a rappresentare idealmente passato, presente e futuro del club.

A garantire il corretto svolgimento del torneo 50 “direttori di campo” gestiti dagli Amici di Mattia, in gran parte atleti delle squadre del Petrarca, oltre a 150 genitori che hanno vestito i panni dei volontari, 10 medici e 60 militi della Croce Verde, con ambulanze, tenda medica e defibrillatori.

I 3000 pasti per gli atleti, allenatori e accompagnatori sono stati serviti in sole due ore.

Gironi di qualificazione al mattino, e nel pomeriggio semifinali a eliminazione diretta e finali, intense e di ottima qualità tecnica.

Le ultime edizioni erano state vinte dal Gispi Prato nel 2014, dal Petrarca Rugby Junior nel 2015 e 2016, dal Valsugana nel 2017, dal Petrarca nel 2018.

Tre i premi individuali. Giocatore più combattivo della categoria Under 8 è stato giudicato Leonardo Cococetta della Capitolina Roma; il miglior trequarti ala dell’Under 10 (premio consegnato dall’associazione Amici di Mattia e da Piero Porro, papà del giovane trequarti bianconeri prematuramente scomparso nel 1999) è andato a Leonardo Grillenzoni del Biella. Il miglior mediano di mischia dell’Under 12, infine, premio intitolato a Pino Bottacin, che giocava in quel ruolo, è stato consegnato a Jacopo Bonaldi dalla famiglia Bottacin e da Franco Baraldi dei Petrarchi.

Il campione Mauro Bergamasco, inoltre, ha messo in palio la partecipazione gratuita per un giocatore per una settimana al suo Campus, articolato in varie fasce di età. Il premio è andato a un giocatore Under 10 della Capitolina, Luca Armeni.

Grande festa e caccia all’autografo per la presenza degli azzurri Tommaso Allan e Mattia Bellini, ma anche dei giocatori dell’Argos Petrarca Alberto Saccardo, Michele Rizzo e Michele Lamaro, oltre al campione Mauro Bergamasco.

DECENNALE DEL TERREMOTO

La cerimonia di premiazione è stata aperta con la consegna di una targa da parte della società Rugby Experience L’Aquila al Petrarca Junior, come ringraziamento per l’ospitalità ricevuta in questi dieci anni dopo il terremoto. Dopo il 6 aprile del 2009, solo un mese dopo, il club ha disputato il Bottacin grazie a una rete di solidarietà che aveva permesso il trasferimento con i pullman a Padova e i pernottamenti nelle case delle famiglie del Petrarca Junior. Targa consegnata da Fulvio Di Carlo, pilone dell’Aquila campione d’Italia e della Nazionale degli anni ’80.

A consegnare i premi, oltre al presidente del Petrarca Junior Antonio Sturaro, anche il presidente del Comitato Veneto Marzio Innocenti, gli “Amici di Mattia” Federico Prosdocimi, e Tommaso Meacci; Piero Porro, padre di Mattia, il consigliere dei Petrarchi Franco Baraldi, il direttore sportivo del Petrarca Corrado Covi, la famiglia Bottacin, l’ex presidente del Petrarca Junior Mario Bellini, il Tecnico Regionale Matteo Mazzantini. Presenti anche il presidente dell’Argos Petrarca Alessandro Banzato e quello degli Impianti Petrarca Spa Luca Bonaiti.

La classifica con le prime quattro posizioni per categoria.

UNDER 8: Gispi Prato, Experience L’Aquila, Petrarca, Asd Rugby Milano

UNDER 10: Highlanders Formigine Modena, Gispi Prato, Asd Rugby Milano, Tarvisium

UNDER 12: Experience L’Aquila, Petrarca, Amatori Parma, Valsugana

Le classifiche complete:

Under 8: 1°-2° posto Gispi Prato-Rugby Experience School 5-2; 3°-4° posto Petrarca-Asd Rugby Milano 3-1

Classifica: Gispi Prato, Rugby Experience School 1, Petrarca 1, Asd Rugby Milano, Capitolina, Mogliano, Amatori & Union Milano, Benetton, Paese, Parco Sempione, Fiumicino, Vicenza, Cus Padova, Parabiago, Junior R. Brescia, Biella, Parma Young, Valsugana, Tarvisium, Udine, Piacenza, Amatori Parma, Feltre, Modena, Villorba, Fiamme Oro, Roccia Rubano, Petrarca 2, Highlanders Formigine, Lazio, Pol. L’Aquila, Rugby Experience School 2, Primavera, Cus Milano, Selvazzano, Petrarca 3, varese, Ad Maiora, Alessandria, Querce Imola/Petrarca 4.

Under 10: 1°-2° posto Highlanders Formigine-Gispi Prato 2-0; 3°-4° posto Asd Rugby Milano-Tarvisium 6-1.

Classifica: Hgighlanders Formigine, Gispi Prato, Asd Rugby Milano, Tarvisium, Parma Young, Petrarca 1, Paese, Valsugana, Benetton, Feltre, Rugby Experience 1, Capitolina, Verona 1, Amatori Parma, Ad Maiora, Biella, Udine, Cus Padova, Parabiago, Varese, Villorba, Mogliano, Selvazzano, Alessandria, Primavera, Parco Sempione, Vicenza, Petrarca 3, Fiamme Oro, Petrarca 2, Roccia Rubano, Junior Rugby Brescia, Querce Imola, Modena, Scandicci, Monselice, Cus Milano, Fiumicino, Pol. L’Aquila 1, Lazio, Amatori & Union Milano, Piacenza, Rugby Experience School 2, Verona 2

Under 12: 1°-2° posto Rugby Experience School L’Aquila-Petrarca 6-0; 3°-4° posto Amatori Parma-Valsugana 2-0.

Classifica: Rugby Experience School 1, Petrarca 1, Amatori Parma, Valsugana, Gispi Prato, Parco Sempione, Benetton, Lazio, Capitolina, Verona, Paese, Querce Imola, Tarvisium, Asd Rugby Milano, Sainte Marie La Mer 1, Vicenza, Primavera, Villorba, Roccia Rubano, Fiumicino, Cus Padova, Mogliano, Biella, Modena, Scandicci, Amatori & Union Milano, Fiamme Oro, Highlanders Formigine, Alessandria, Piazzola, Rugby Experience 2, Junior Rugby Brescia, Parma Young, Parabiago, Udine, Varese, Ad Maiora, Petrarca 2, Province dell’Ovest, Selvazzano, Feltre, Sainte Marie La Mer 2, Piacenza, Pol. L’Aquila/Petrarca 3

Le società partecipanti (44):

Petrarca, Amatori Parma School, Fiamme Oro, Villorba, Gispi Prato, Asr Milano, Us Primavera, Valsugana, Capitolina, Paese, Lazio, Biella, Rugby Experience L’Aquila, Ecole du Rugby Salanque Cote Radiuse Scr XV, Benetton, Selvazzano, Parabiago, Piazzola, Varese, Province dell’Ovest, Feltre, Verona, Roccia Santo Stefano Rubano, Highlanders Formigine, Ad Maiora Cus Torino, Parco Sempione, Modena, Cus Milano, Tarvisium, Rugby Udine, Fiumicino, Vicenza, Cus Padova, Alessandria, Junior Rugby Brescia, Rugby Union Milano, Mogliano, Querce Imola, Polisportiva L’Aquila, Piacenza RC, Parma Young, Scandicci, Monselice, Cartura.