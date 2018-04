Padova, 30 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA

TORNEO “BOTTACIN”, LA FESTA DEL RUGBY

Arriveranno in 2200 da tutta Italia, e anche dalla Francia, per dare vita alla 37° edizione del “Torneo Bottacin”, in programma martedì 1 maggio al “Centro Geremia” della Guizza, il principale torneo di minirugby in Italia tra quelli che si disputano in una sola giornata.

Anche quest’anno si profila uno sforzo enorme per gli organizzatori, con 120 squadre suddivise nelle categorie Under 8, Under 10 e Under 12, oltre a 250 atleti della categoria Under 6. In totale insomma 2200 ragazzini pronti a giocare e divertirsi.

Come da tradizione il vincitore del Torneo sarà un’unica società. Il Trofeo “Bottacin” infatti viene assegnato al club che consegue nel complesso la somma dei migliori risultati per ciascuna categoria in competizione (Under 8 – 10 -12). Vince insomma la scuola di rugby più che il singolo piazzamento. La Coppa viene assegnata per un anno al club vincitore, e rimessa in palio l’anno successivo. Le ultime edizioni sono state vinte dal Gispi Prato nel 2014, dal Petrarca Rugby Junior nel 2015 e 2016, dal Valsugana nel 2017. Saranno 40 le società partecipanti, da 8 regioni italiane (Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio) e anche dall’estero, con la partecipazione del Perpignan, club di grande tradizione. Previsti nell’arco della giornata oltre 5mila visitatori. Grande partecipazione della “famiglia petrarchina” con oltre 150 genitori impegnati nello staff del torneo, cui si aggiungono 50 atleti delle squadre bianconere, e i giocatori della Prima Squadra, che tra un allenamento e l’altro in vista della semifinale play-off di ritorno faranno assistenza ai campi e serviranno panini e bibite nei chioschi dislocati negli impianti, “I Petrarchi”, l’associazione degli ex-giocatori bianconeri, come sempre presenti con una ventina di volontari nei luoghi strategici dell’impianto per fornire supporto logistico, per un totale di quasi 300 volontari, cui si aggiungono 10 medici e 60 militi della Croce Verde, che allestiranno una tenda medica per l’assistenza. Nei 10 ettari del “Centro Geremia” sono distribuiti 32 campi da gioco (8 per ciascuna categoria). Il rilevamento dei risultati ruota attorno all’Associazione “Amici di Mattia”, che ricorda Mattia Porro, giocatore delle giovanili petrarchine scomparso nel 1999 quando aveva poco più di 20 anni. I risultati saranno on line in tempo reale sul sito dedicato alla manifestazione (www.torneobottacin.it ). In due ore verranno serviti quasi 3000 pasti.

“Anche quest’anno si preannuncia un bel torneo, con tante squadre competitive”, dichiara il Presidente del Petrarca Rugby Junior, Antonio Sturaro. “Sono molto contento dello spirito di appartenenza manifestato da giocatori e famiglie che hanno dato la loro disponibilità per l’organizzazione e la gestione dell’evento. Un pensiero il Petrarca Rugby lo dedica a Giorgio Sbrocco, recentemente scomparso, che per molti anni, nella veste di Direttore Tecnico del Petrarca Rugby Junior, è stato l’anima del torneo”.

CHI E’ PINO BOTTACIN

Il torneo è intitolato alla figura di Giuseppe “Pino” Bottacin, mediano di mischia del Petrarca e della Nazionale negli anni ’50 e ’60, poi industriale di successo e vice Presidente dell’Associazione Industriali di Padova, che perse la vita a 43 anni in un tragico incidente aereo nei pressi di Rieti il 16 dicembre del 1978.

LE SOCIETA’

Petrarca, Amatori Parma School, Fiamme Oro, Villorba, Gispi Prato, Asr Milano, Us Primavera, Valsugana, Capitolina, Monti Rovigo, Cus Milano, Modena, Parco Sempione, Tarvisium, Paese, Lazio, Biella, Ad Maiora Cus Torino, Nuova Tor Tre Teste Lazio, Rugby Experience L’Aquila, Ecole du Rugby Salanque Cote Radiuse Scr XV, Benetton, Farnese, Pasian di Prato, Selvazzano, Parabiago, Piazzola, Nuova Rugby Roma, Varese, Lyons Settimo Milanese, Savona, Province dell’Ovest, San Giuseppe Abano, Nuovo Salario, Feltre, Excelsior Real Padova, Verona, Roccia Santo Stefano Rubano, Highlanders Formigine, Cittadella.

IL PROGRAMMA

Il Torneo si aprirà alle 8.45 in punto con la cerimonia di apertura, con tutti gli atleti riuniti nel campo principale del “Centro Geremia” e tutti gli spettatori in tribuna, poi le partite inizieranno alle 9.15 in punto. La struttura del Torneo prevede una prima fase a gironi, poi i quarti di finale, e una seconda fase dopo pranzo, con un tabellone di semifinali e finali a eliminazione diretta. Le finalissime inizieranno alle 15.45 sul campo centrale.

LA QUALITA’

“Come sempre sottolineiamo la caratteristica storica del Torneo è una qualità tecnica molto alta”, spiega il direttore tecnico del Petrarca Junior Federico Fusetti, “garantita da una durata adeguata delle partite, tutte con un minutaggio sufficiente a far emergere i valori delle squadre. Anche per questo abbiamo chiesto e ottenuto, e ringrazio la struttura tecnica della Federazione, di avere alcuni minuti supplementari di gioco a disposizione per ogni categoria”.

I PREMI

Oltre alla Coppa Bottacin, e ai premi per le tre migliori di ogni categoria, ci sono i tre tradizionali premi legati alla storia della società. Il giocatore più combattivo Under 8 e il premio speciale “Mattia Porro” per la migliore ala Under 10, assegnati dagli “Amici di Mattia”; il miglior mediano di mischia Under 12 Premio Pino Bottacin assegnato dai Petrarchi. Inoltre anche quest’anno il campione Mauro Bergamasco, che fa parte della struttura tecnica della società, mette in palio la partecipazione gratuita per un giocatore per una settimana al suo Campus, articolato in varie fasce di età e in programma al villaggio Isamar di Isola Verde – Chioggia.