PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 28 luglio 2018

PER CINQUE ANNI SARA’ ARGOS PETRARCA RUGBY

Accordo di main sponsor con Argos Connect Energy, azienda padovana

Il Petrarca Rugby comunica che a partire da questa stagione, e per i prossimi cinque campionati, la denominazione della squadra sarà ARGOS PETRARCA RUGBY.

Il club infatti ha raggiunto un accordo di main sponsor con l’azienda Argos Connect Energy, che fornisce a più di ottantamila famiglie gas naturale e energia elettrica in tutto il Nordest. Un’azienda padovana, legata al territorio, che ha deciso di sposare i valori del rugby e di sostenere il Petrarca Campione d’Italia.

Un valore aggiunto del Petrarca Rugby è sempre stata la rete di conoscenze sul territorio che in passato più volte ha favorito l’incontro del club con aziende che sono poi diventate sostenitrici attive. E così anche in questo caso prezioso è stato l’interessamento del consigliere Marco Silva, che ha favorito l’incontro tra il club e i vertici dell’azienda. Un dialogo concluso con il nuovo presidente del Petrarca Rugby, Alessandro Banzato.

“Siamo molto contenti e onorati per questo accordo”, è il suo primo commento. “La durata della sponsorizzazione poi, ben cinque anni, la dice lunga sulla volontà di questa azienda di sposare i nostri valori e il nostro ambiente, che sono convinto risponderà con il consueto entusiasmo e con il massimo impegno sul campo, per difendere al meglio il tricolore che abbiamo sul petto”.

Sulla stessa linea anche l’amministratore delegato di Argos Connect Energy, Nicolò Capuzzo. “Il nostro slogan è: ‘Più energia per tutti’, e questo è esattamente l’augurio che facciamo alla squadra. Uno slogan che abbiamo coniato per i nostri clienti, ma che si adatta bene anche al mondo dello sport, in particolare al rugby, disciplina dinamica e vigorosa”.

L’abbinamento con Argos, come detto, è di lunga durata. Ben cinque anni, per sostenere al meglio squadra e società. Nelle prossime settimane saranno illustrati i dettagli dell’accordo, che prevede una stretta sinergia tra le due realtà, con la realizzazione di numerose iniziative.

Si allega immagine dell’abbinamento.