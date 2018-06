*

Accordo tra Rugby Parma e Amatori Parma Rugby per l’under 16*

Un importante accordo è stato sottoscritto nei giorni scorsi dai

presidenti di Rugby Parma, Bernardo Borri, e Amatori Parma Rugby,

Daniele Ragone, che nella prossima stagione darà il via ad una*stretta

collaborazione* tra le Under 16 delle due società, un primo passo in

vista di un possibile futuro ampliamento della partnership.

Nella stagione 2018/19 la *Rugby Parma* parteciperà al campionato under

16 con due formazioni, grazie all’apporto dell’*Amatori Parma* che

cederà per un anno alla società gialloblù i propri giocatori di

categoria con la conseguente iscrizione di una squadra ai barrage per

l’accesso al campionato Elite e di una seconda che parteciperà al

campionato regionale e con la possibilità quindi anche per la società

bluceleste di assolvere la prevista obbligatorietà.

Partite ed allenamenti si svolgeranno sia sul*campo Banchini* di via

Lago Verde che alla*Cittadella del Rugby*, in base alle esigenze

tecniche e logistiche dalle due squadre, mentre il team tecnico sarà

formato da Filippo Soncini – per lui un brillante passato da giocatore

nelle fila di entrambi i club – Alessandro Niero, Michele Ferrari e

RiaanMey.

L’accordo tra le due società cittadine è l’inizio di nuova e proficua

collaborazione che potrebbe in futuro sfociare nella creazione di una

*Franchigia Territoriale* Giovanile Integrata (F.T.G.I.) che

riguarderebbe le categorie under 16 e 18 di Rugby Parma e Amatori Parma

Rugby con il fondamentale coinvolgimento della franchigia federale delle

*Zebre Rugby Club*.

“Avere due squadre Under 16 ci dà l’occasione di far giocare con

continuità gli oltre 40 ragazzi tesserati Rugby Parma, così da fornire

una risposta concreta alle esigenze del nostro sempre più numeroso

movimento e sulla base di quella che costituisce la nostra filosofia di

fondo: dare spazio a tutti – ha dichiarato il *presidente Borri* –

Eventuali sviluppi futuri della collaborazione tra i nostri club

dovranno avvenire sotto l’egida imprescindibile delle Zebre”.

“Desidero ringraziare Luca Facini e Gianluca Guatelli che hanno lavorato

in queste settimane per gettare le basi per una collaborazione tecnica

tra le due società – queste le parole del *presidente Ragone* – Sono

molto soddisfatto anche degli incontri avuti con Bernardo Borri e

Filippo Vender con i quali siamo in piena sintonia relativamente al

percorso di crescita da proporre ai ragazzi e degli obiettivi da

perseguire come movimento rugby. Penso che l’unione delle categorie

Under 16 delle due società possa portare a grandi risultati, sia da un

punto di vista sportivo che da un punto di vista sociale, questa nuova

situazione consentirà ai giocatori più talentuosi di poter competere ai

massimi livelli italiani nel campionato Elite con una rosa ampia, ed

altresì, consentirà di partecipare ad un campionato regionale a quei

ragazzi che vogliono continuare a praticare il rugby in modo meno

impegnativo. Il progetto tecnico territoriale che inizia quest’anno

spero che possa volgere nel breve in una nuova realtà rugbystica

cittadina volta a riportare il nostro sport ai massimi livelli, sia a

livello giovanile che seniores.”

