La società Amatori Parma Rugby comunica che a causa dei diversi imprevisti occorsi si vede costretta a ritirare la squadra cadetta dal Campionato di Serie C2.

Con la presente comunica altresì di aver richiesto al Comitato regionale Emilia Romagna di poter comunicare, alle società partecipanti a tale Campionato, che Amatori Parma Rugby Club Asd avrebbe l’intenzione di effettuare le gare in programma in forma di amichevole ufficiale sostenendo i relativi costi di organizzazione, tutto ciò al fine di poter far giocare i propri ragazzi e quelli delle squadre avversarie.