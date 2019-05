Si è concluso con il solito successo di pubblico e una gran

partecipazione di atleti la dodicesima edizione del Trofeo “*Lupo

Alberto*” dove il maltempo non ha fermato gli oltre 1000 minirugbisti

presenti alla Cittadella del Rugby che, incuranti di freddo e della

pioggia caduta per tutta la durata del torneo, si sono sfidati fino

all’ultimo dato vita ad uno spettacolo indimenticabile per loro e per i

tanti appassionati presenti alla manifestazione.

4 squadre di 3 regioni diverse si sono assicurati il trofeo, oltre

all’Asti che ieri sera ha trionfato nell’under 14. Nella categoria under

6 l’*Amatori Union Rugby Milano* è salita sul gradino più alto del podio

battendo in finale l’Oggiono mentre al terzo posto si sono classificati

i modenesi dell’Highlanders Formigine. Highlanders ancora sul podio

nell’under 8 dove si è classificato al secondo posto, battuto in finale

dal *Firenze 1931*, con la *Rugby Parma* che conquista il gradino più

basso del podio nella finale per il terzo e quarto posto. Riscatto

gialloblu però nell’under 10 che conquistano il trofeo a spese sempre

del Formigine, sconfitto 2 a 0 nella finale mentre al terzo posto si è

classificato l’*Amatori Parma*. Nell’ultima finale di giornata arriva

finalmente il successo per i blucelesti che nel derby parmigiano battono

4 a 0 la Rugby Parma mentre al terzo posto si classifica il Rugby

Firenze 1931.

Si conclude così il torneo organizzato dall’*Amatori Parma* e dal

*Valseriana Rugby* che in questa edizione ha visto anche la

partecipazione della squadra francese del *Rugby Club Lucciana*,

presente con le categorie dall’under 6 alla 10. Torneo che in questa

edizione ha avuto anche un risvolto educativo e ambientale grazie allo

sponsor *Conai*, il consorzio nazionale imballaggi che ha donato a tutti

i partecipanti un vademecum per l’educazione alla raccolta differenziata

e al riciclo dei rifiuti di imballaggio, molto importante in una

manifestazione che raduna migliaia di persone che inevitabilmente

producono una notevole quantità di rifiuti.

Manifestazione che nonostante il maltempo si è svolto senza intoppi o

ritardi grazie alle società presenti ma anche grazie ai tanti volontari

presenti dell’Amatori e del Valseriana Rugby con il presidente *Sergio

Ghillani*, tutto il consiglio direttivo e altri volontari arrivati dal

bergamasco per partecipare all’organizzazione del torneo.

Un plauso speciale a *Riaan Mey* che anche questa volta dietro le quinte

ha diretto e coordinato i vari responsabili di campo di tutte le

categorie facendo si che il torneo si svolgesse senza ritardi e

problemi, riducendo al minimo le pause degli atleti tra una partita e

l’altra. Per la buona riuscita del torneo come non citare il nostro

sponsor etico con la *Croce Rossa Italiana*, come sempre presente al

nostro fianco mettendo a disposizione il Centro Mobile di Soccorso.