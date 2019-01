In un “*Banchini*” gremito da oltre *1200 spettatori* è un calcio di

punizione allo scadere del gialloblu Righi Riva a decidere il Derby di

Parma che vanifica la rimonta nel finale dell’Arca Gualerzi.

*20 a 18* per i padroni di casa della Rugby Parma al termine di una

partita equilibrata dove i blu celesti, superiori in touche e con una

mischia ordinata che ha tenuto testa a quella dei cugini, pagano i 10

minuti di leggerezza del primo tempo dove i ragazzi di coach Pascu fanno

il break che alla fine risulterà decisivo segnando due mete nel giro di

8 minuti.

Proseguendo le iniziative benefiche con le Stelle di Natale, prima delle

gara i ragazzini delle under 12 delle due squadre hanno offerto i

panettoni al pubblico con il ricavato che sarà devoluto all’Ail

*/Cronaca della partita/*

I primi minuti sono tutti di marca blu celeste che si riversa

stabilmente nella metà campo avversaria raccogliendo solo 3 punti con un

piazzato di Negrello dopo aver sfiorato la meta con Dondi che però fa in

avanti sulla linea di meta raccogliendo un calcio sull’out di destra di

capitan Torri. Alla ripresa del gioco reazione della Rugby Parma che

mette in crisi la difesa blu celeste e con due mete simili in meno di 10

minuti fa il break che risulterà poi decisivo, la prima con l’ala

*Zanichelli* che finalizza una touche giocata velocemente con i

trequarti e la seconda con *Slawitz* che sempre da rimessa laterale

trova un buco tra il raggruppamento e la guardia andando a segno al

centro. 14 a 3 per i padroni di casa e risale in cattedra l’Amatori, a

segno poco dopo con *Saccò* sotto i pali che buca la difesa avversaria

dopo una mischia dentro i 22 della Rugby Parma. L’ultimo quarto d’ora

della prima frazione vede le due contendenti in equilibrio e si va al

riposo sul 14 a 10 per i gialloblu.

Nella seconda frazione cala il ritmo di gioco con la Rugby Parma che

prende meno rischi e l’Arca Gualerzi che comunque non riesce a superare

la difesa avversaria fino agli ultimi 10 minuti di gioco quando Torri e

compagni iniziano a giocare maggiormente al piede per risalire il campo

cercando la superiorità in touche ed è proprio da una touche rubata ai 5

metri che nella fase successiva *Carra* va in meta riaprendo la partita.

Negrello da posizione angolata non trasforma e la Rugby Parma è ancora

avanti di due punti ma il pressing blu celeste continua e a 4 minuti

dalla fine i ragazzi di De Rossi guadagnano un calcio di punizione da

facile posizione per un fallo di Colla che viene ammonito, *Negrello*

non sbaglia e l’Amatori è nuovamente in vantaggio. 4 minuti da giocare e

il possesso è dei blu celesti che però alla ripresa del gioco nel

tentativo di guadagnare il campo calciano e sul successivo contrattacco

dei padroni di casa l’arbitro allo scadere assegna un calcio di

punizione da posizione centrale che l’ottimo *Righi Riva* non sbaglia

consegnando ai suoi la vittoria.

**

*/Il tabellino/*

*Rugby Parma – Arca Gualerzi Amatori 20 – 18* (Pt 14 – 10)

Marcatori: Pt 5’cp Negrello, 12’m Zanichelli tr Righi Riva, 20’m M.

Slawitz tr Righi Riva, 25’m Saccò tr Negrello; St 46’cp Righi Riva, 68’m

Carra, 76’cp Negrello, 79’cp Righi Riva

*Rugby Parma: *Righi Riva; Zanichelli (29′ Massera), Rosi, Pelizza,

Manganiello; Pelagatti S. (cap.), Guatelli (60′ Gasparri); Slawitz (79′

Quagliotti), Derossi (59′ Strina), Cavazzini (47′ Bondioli); Benchea A.

(56′ Colla), Benchea C.; De Rosa, Silvestri, Bersani (55′ Palma). All.

Pascu e Gutierrez

*Arca Gualerzi Amatori: *Tonelli; Letizia (55’ Carra), Mihai, Masini,

Dondi; G. Torri (Cap.), Negrello; Balestrieri, Massaroli (41’ Sandri),

Cantoni (65’ Ciasco); Corradi (47’ Armantini), Ciusa; Bertozzi, Saccò,

Staibano (46’ Zanacca). Non entrati: Gherri, Scarica. All.: De Rossi

Arbitro: Mirco Sergi (Bologna)

Ammoniti: 78’ Colla (Rugby Parma)

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 4; Amatori Parma 1

Man of the match: Davide Righi Riva (Rugby Parma)

Spettatori: 1.200