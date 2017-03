FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 77 del 18.03.2017

FEMI-CZ RRD: AL BATTAGLINI I ROSSOBLÙ SUPERANO LA LAZIO 51-36

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince con bonus 51-36 contro la S.S. Lazio

Rugby 1927 nella quattordicesima giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza.

Rovigo parte subito forte e dopo pochi istanti dal fischio d’inizio

sfiora la meta con Muccignat, tenuto alto oltre la linea dalla difesa

avversaria. I rossoblù però si rifanno subito dopo, alla ripartenza da

mischia sui 5 metri, con una bella azione al largo che lancia Barion a

segnare e Mantelli trasforma per il 7-0. Al 10’ i rossoblù rimangono con

un uomo in meno per un cartellino giallo a capitan Ruffolo, punito per

placcaggio alto, e i laziali ne approfittano per ben due volte: la prima

meta è segnata dal tallonatore Cugini, abile a sfruttare un buco nella

difesa dei Bersaglieri, e la seconda nasce dopo una serie di pick and go

sui 5 metri rossoblù, a segnarla è il pilone Alvarado. L’apertura

biancoceleste Miller mette a segno entrambe le trasformazioni portando

gli ospiti in vantaggio. Al rientro in campo di capitan Ruffolo, Rovigo

riprende in mano le redini del gioco riuscendo a segnare in due

occasioni, nuovamente con Barion al 21’ raggiungendo il pareggio, e poi

conquistando il bonus con Brancoli per il 19-14. Negli ultimi minuti del

primo tempo la Lazio continua comunque a mettere pressione ai padroni di

casa, riuscendo anche ad accorciare le distanze grazie ad un piazzato

che Miller mette tra i pali al 35’. Le squadre tornano quindi agli

spogliatoi sul 19-17.

I Bersaglieri tornano in campo agguerriti e, dopo vai tentativi

d’incursione, tornano a schiacciare oltre la linea con Barion: è la

terza meta di giornata per l’ala rodigina, che alla fine ottiene il

premio di man of the match. La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha l’occasione

di allungare ulteriormente le distanze al 51’ e Mantelli si dimostra

preciso dalla piazzola mettendo a segno il piazzato del 29-17. Poco dopo

una bella azione dei trequarti vede Arrigo bucare la difesa avversaria

in velocità, per poi consegnare l’ovale all’estremo Biffi che lo

schiaccia oltre la linea. Sul 34-17 i giochi sembrano fatti ma la Lazio

stupisce, acquistando fiducia dalla meta d’intercetto di Miller che

rimescola le carte della partita. Gli ospiti non si fanno intimorire dal

piazzato che Mantelli mette a segno al 63’ e tornano a segnare la meta

del bonus con Filippucci, complice la superiorità numerica per il

secondo giallo – tramutato in rosso – al capitano dei Bersaglieri

Ruffolo, accorciando le distanze sul 37-31. Rovigo non ci sta e allo

scoccare della mezzora arriva la seconda marcatura di giornata di Biffi,

che Mantelli trasforma. La Lazio però risponde subito dopo mandando a

schiacciare l’ovale oltre la linea Bonavolontà. Negli istanti finali del

match l’arbitro assegna una cartellino giallo a Filippucci e Mantelli ma

i rossoblù, in 13 contro 14, riescono comunque a regolare i conti grazie

alla meta di Balboni, poi trasformata da Basson, che chiude la partita

sul 51-36.

“Sono contento, abbiamo segnato 51 punti e non posso che essere positivo

– è il commento dell’head coach rossoblù *Joe McDonnell *alla fine del

match – Abbiamo commesso meno errori rispetto alla scorsa settimana,

riuscendo così a fare il nostro gioco. Non si può pretendere però di

giocare un rugby di alto livello se ad arbitrare c’è una persona alla

sola seconda esperienza in Eccellenza, che spezza spesso il ritmo e le

fasi del gioco. A mio avviso con un direttore di gara con più esperienza

avremmo visto un’altra partita; emblematica la decisione di punire

Ruffolo con giallo per placcaggio alto e due minuti dopo, allo stesso

fallo commesso dagli avversari, concederci solo un calcio a favore e

lasciare impunito il giocatore per la scorrettezza. Ma siamo in Italia:

è così che funziona e mi adeguo, concentrandomi invece sulla nostra

performance. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi ho visto una buona

difesa e dei discreti offload ma dobbiamo concedere meno agli avversari

per evitare che costruiscano il loro gioco sui nostri errori. Siamo

scesi in campo senza otto giocatori titolari, quasi tutti infortunati,

ma sono contento di come i giovani hanno gestito il match. Sono molto

positivo”.

È un capitan *Edoardo Ruffolo* dai due volti quello che commenta la

partita dopo il fischio finale: “Da una parte sono contento, abbiamo

vinto e visto buone cose dai ragazzi più giovani che oggi si sono fatti

trovare pronti per sostituire i tanti infortunati. Dall’altra sono

amareggiato per la conduzione della partita da parte dell’arbitro e

dispiaciuto per la doppia ammonizione. Come ha detto coach McDonnell,

non possiamo giocare un rugby di alto livello in queste condizioni, in

cui veniamo trascinati nel caos creato e voluto dagli avversari senza

che il nostro gioco propositivo venga in alcun modo tutelato. Per il

rosso chiedo scusa a tutti i miei compagni e allo staff, mi dispiace

enormemente e mi farò perdonare”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta