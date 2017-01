FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 61 del 28.01.2017

FEMI-CZ RRD: BERSAGLIERI A VALANGA, CON IL CONAD REGGIO FINISCE 50-26

Bersaglieri a valanga al Battaglini: nella prima giornata di ritorno del

Campionato Italiano d’Eccellenza la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince

50-26 contro il Conad Reggio mantenendo la seconda posizione in classifica.

Partono subito agguerriti i padroni di casa che, dopo appena 3 minuti

dal fischio d’inizio, ottengono un calcio a favore e optano per andare

in touche: la scelta si rivela ottima e viene premiata con la meta di

Momberg, trasformata poi da Basson. I Bersaglieri nei minuti successivi

continuano a mettere pressione agli avversari, soprattutto con la

supremazia nelle fasi statiche, e al 18′ ottengono un altro calcio a

favore che Basson mette tra i pali per il 10-0. A questo punto arriva la

reazione degli ospiti che muovono bene la palla al largo ma è da drive

che arriva la loro prima marcatura, al 28′ a firma di Martani, e la

trasformazione di Gennari accorcia le distanze. La risposta dei padroni

di casa non si fa attendere e i trequarti rossoblù fanno faville allo

scoccare della mezzora, riuscendo con una bella azione veloce a mandare

oltre la linea Majstorovic. Prima della pausa i Bersaglieri allungano

ulteriormente, stavolta con Cicchinelli, e Basson con la trasformazione

decreta il 24-7 su cui le squadre tornano agli spogliatoi.

La ripresa vede la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta conquistare il punto di

bonus dopo soli 2 minuti dal fischio dell’arbitro, grazie ad una meta da

drive di De Marchi che Basson trasforma per il 31-7. Gli ospiti però non

demordono, nonostante le successive incursioni dei rossoblù che però non

riescono a concretizzare, e quando ottengono un calcio a favore optano

per la touche sui 5 metri avversari: con una grande spinta della maul

Reggio segna la seconda meta di giornata, a firma di Lanzano e

trasformata dal preciso Gennari. Girandola di cambi per Rovigo che

mantiene ben salde le redini del gioco e al 55′ amplia il divario del

punteggio: l’arbitro, infatti, assegna ai rossoblù una meta tecnica per

fallo d’intercetto volontario del Reggio e Chillon, chiamato a

sostituire Basson alla piazzola, trasforma con facilità sotto i pali.

Ormai la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta domina, sia con la mischia che con

il gioco al largo, riuscendo a segnare altre due mete: quella di

Pavanello al 61′, non trasformata da Chillon, e quella di Arrigo sei

minuti dopo, trasformata da Mantelli. Sul 50-14 i giochi sembrano chiusi

ma a pochi minuti dalla fine i rossoblù rimangono con un uomo in meno

per un giallo a Barion e il Conad Reggio ottiene una meta tecnica che

Gennari trasforma agilmente. Gli ospiti sul finire del match vanno a

caccia della quarta meta per avere il punto di bonus e l’ottengono con

l’ex di turno, Manghi, che al 39′ schiaccia l’ovale oltre la linea dopo

un drive: il match si chiude con il punteggio di 50-26.

Alla fine della partita *l’allenatore rossoblù Joe McDonnell* si dice

soddisfatto: “Questo risultato per me è importante perché avevamo la

necessità di giocare mantenendo un ritmo alto e prestando attenzione

alle regole, perché se non le seguiamo creiamo confusione e pecchiamo di

imprecisione. Oggi abbiamo centrato questi obiettivi, ho visto una bella

partita e una buona performace da parte di tutta la squadra. Sono molto

positivo, ora ci aspetta una settimana di pausa per recuperare le forze

in vista della partita del 18 febbraio a San Donà. Voglio fare i

complimenti a Mantelli che ha giocato bene e per tutti gli 80 minuti, ho

molta fiducia in lui e oggi ha dimostrato di poter essere un buon

sostituto di Rodriguez nelle necessità. Complimenti anche a Modena che

si sta confermando molto maturo nonostante la giovanissima età, al man

of the match Arrigo che si fa trovare sempre pronto, sia quando è

chiamato con la prima squadra sia quando lo è con la Cadetta, e a tutta

la panchina. Il gruppo sta crescendo, insieme, la strada è quella giusta”.

“Oggi ci siamo divertiti, sono contento – è il commento di *capitan

Edoardo Ruffolo* – l’unica cosa a cui dobbiamo prestare più attenzione è

la disciplina, abbiamo fatto troppi falli concedendo agli avversari di

entrare nella nostra metà campo. Dobbiamo imparare a non commettere

questo tipo di errori nelle prossime partite ma, per il resto, tutto

quello che avevamo preparato in settimana siamo riusciti a metterlo in

pratica. Volevamo alzare il ritmo e ci siamo riusciti, è stato un bel

match”.

