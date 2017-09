FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 13 del 01.09.2017

FEMI-CZ RRD: BUONA LA SECONDA, I BERSAGLIERI BATTONO 33-5 IL SAN DONÀ

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non fallisce la seconda prova pre-season e

al Battaglini contro il Lafert San Donà i Bersaglieri vincono 33-5.

Il primo tempo è tutto di marca rossoblù, dopo appena 6 minuti dal

fischio d’inizio arriva infatti la meta di Arrigo, trasformata da

Mantelli. Il gioco veloce dei trequarti rodigini si mette in mostra

anche in occasione della seconda marcatura, servita da un’inventiva di

Odiete a Majstorovic che si tuffa oltre la linea per il 12-0. Odiete è

di nuovo protagonista al 23’ quando segna la terza meta rossoblù,

trasformata da Mantelli per il 19-0 con cui si chiude il primo tempo.

Ottimi spunti anche nelle fasi statiche, con la mischia che si conferma

uno dei maggiori punti di forza dei Bersaglieri. La ripresa vede San

Donà più agguerrito, tanto da riuscire a segnare dopo appena 9 minuti

dal fischio dell’arbitro con Del Sie. I rossoblù però rispondono subito

con un Lubian in gran spolvero che ottiene la meta del bonus. Mantelli

trasforma portando il punteggio sul 26-5. Girandola di cambi da ambo le

parti, ma anche i rossoblù più giovani non sfigurano contro un San Donà

ben piazzato. Proprio negli istanti finali del match arriva l’ultima

marcatura dei Bersaglieri a firma di Cincotto, trasformata da Cioffi per

il definitivo 33-5.

Molto soddisfatto, alla fine del match, l’head coach rossoblù *Joe

McDonnell*: “Sono molto soddisfatto soprattutto per il primo tempo, in

cui abbiamo costruito fasi e messo pressione in difesa: queste sono due

cose molto importanti per me. Sono molto contento per la prova di

Mantelli, ha lavorato molto in settimana per rimediare agli errori

commessi nella prima partita e oggi i risultati si sono visti. Altra

cosa positiva è che la performance del primo tempo ha lasciato spazio

nella ripresa a tutti i giocatori convocati, per me è importante che i

più giovani riescano a crescere mettendosi in gioco. Il gruppo è unito,

insieme si lavora bene e si crea anche una cultura rugbistica che forse

mancava: si è visto alla fine del match quando in cerchio i ragazzi

hanno cantato la storica canzone Squadron dei Fior”.

