FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 18 del 15.09.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO 36-14 L’ULTIMO TEST CONTRO LA LAZIO

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince 36-14 l’ultima partita amichevole

pre-Stagione, giocata al “Battaglini” sotto la pioggia battente, contro

la S.S. Lazio Rugby 1927.

Il primo tempo vede i rossoblù piuttosto imprecisi, tanto che gli ospiti

riescono a segnare con l’ala Bonavolontà la prima marcatura dopo nemmeno

2 minuti dal fischio d’inizio. I Bersaglieri tentano di riscattarsi ma

la forte pressione degli avversari e l’ovale scivoloso per via della

pioggia, li portano a commettere troppe imprecisioni e a non riuscire a

concretizzare gli sforzi. La superiorità del pack rossoblù, però, non fa

sconti alla Lazio e infatti i primi punti per la FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta arrivano da una meta tecnica al 22’. Poco prima del rientro agli

spogliatoi è di nuovo la prima linea rossoblù protagonista con Brugnara

che riesce ad eludere la difesa avversaria e a portare il punteggio

parziale sul 12-7. La seconda frazione di gioco vede i Bersaglieri molto

più agguerriti contro una Lazio piuttosto indisciplinata e che continua

a subìre la pressione del pack rossoblù: al 52’ arriva infatti la

seconda marcatura tecnica dei rodigini. Nei minuti successivi si

susseguono un’invenzione di Davies, tra i migliori in campo tra le fila

rossoblù, che centra i pali con un drop al 56’ e una meta di Arrigo,

magistralmente servita da Cadorini, al 58’. La trasformazione di

Mantelli porta i Bersaglieri avanti sul 29-7. Negli ultimi 10 minuti di

gioco arriva la risposta della Lazio, sempre con Bonavolontà che

accorcia le distanze sul 29-14, ma i rossoblù non si fanno intimorire e

chiudono la partita con una meta di Biffi trasformata da Mantelli per il

definitivo 36-14.

Alla fine della partita il Direttore Sportivo rossoblù, *Stefano

Bettarello*, afferma: “Premesso che la partita è stata condizionata

dalla pioggia battente, abbiamo subìto la pressione talvolta anche un

po’ sopra le righe della Lazio, dalla quale non siamo stati capaci di

uscirne per proporre un gioco più fluido. Si sono pertanto viste delle

fiammate interessanti ma che non hanno permesso di imprimere ritmo alla

partita. L’impegno dei ragazzi è stato notevole: mi è piaciuta la voglia

di combattimento, un po’ meno l’organizzazione complessiva dove non

abbiamo saputo trovare le contromisure per fornire palloni veloci e,

quando questi sono arrivati, alcuni errori di imprecisione hanno

impedito di dimostrare una superiorità, comunque evidente, fra le due

squadre. A Reggio sabato prossimo servirà sicuramente un’efficacia

superiore per venire a capo di una squadra pericolosa e preparata ad

accoglierci per non farci sconti”.

—

