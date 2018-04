FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n.115 del 07.04.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO CON BONUS 28-6 L’ULTIMA DI REGULAR

SEASON AL BATTAGLINI CONTRO I MEDICEI

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non fallisce l’ultima sfida di regular

season tra le mura di casa del “Battaglini”, vincendo con bonus 28-6

contro la Toscana Aeroporti I Medicei.

Fin dai primi minuti la partita si dimostra intensa ed equilibrata, con

i rossoblù che guadagnano terreno grazie alla buona prova del pack e i

Medicei che oppongono una solida difesa. Sono i gigliati ad ottenere i

primi punti dalla piazzola con Newton dopo 11 minuti dal fischio

d’inizio, dopo una cartellino giallo rimediato da Ferro. I Bersaglieri

peccano di indisciplina e al 15’ vengono puniti nuovamente con un

cartellino giallo a De Marchi, i Medicei hanno quindi l’opportunità di

allungare ulteriormente ma il calcio da lunga distanza di Basson esce

alla destra dei pali. Rovigo non demorde e confina i gigliati nella loro

metà campo fino al 28’ quando il rientrato Ferro si fa perdonare il

cartellino rimediato ad inizio partita e segna la meta che poi Mantelli

trasforma per il 7-3. I Medicei si dimostrano molto agguerriti e

riescono a spostare il gioco al limite dei 22 rossoblù dove Basson al

34’ s’inventa il drop che accorcia le distanze sul 7-6. I Bersaglieri

rispondono subito e finalmente si vede una bella azione dei trequarti

rodigini che si concretizza con una meta sotto i pali di Barion,

facilmente trasformata da Mantelli per il 14-6. Negli ultimi istanti del

primo tempo i rossoblù sfiorano la meta, nuovamente con Ferro, non

concessa per in avanti, e le squadre tornano agli spogliatoi sul 14-6.

All’inizio della ripresa Rovigo si porta in attacco nei 22 avversari ma

si scontra con l’organizzata difesa dei Medicei che costringe i rossoblù

a sostare nei pressi dei 5 metri senza concretizzare. Dopo molti

tentativi i Bersaglieri riescono a sfondare la difesa avversaria con un

drive da touche sui 5 metri gigliati e a segnare la terza marcatura di

giornata a firma di capitan Momberg, trasformata da Mantelli per il

21-6. La meta del bonus arriva al 61’, ancora grazie ad un drive

avanzante nato da touche al limite dei 5 metri dei Medicei, e a segnarla

è Muccignat, premiato anche come Man of the Match, e ancora una volta

Mantelli si conferma preciso dalla piazzola mettendo dentro i pali la

trasformazione. Nei minuti finali della partita i Medicei riescono a

spostare il gioco al limite dei 22 rossoblù ma senza riuscire a

concretizzare grazie al gran lavoro difensivo dei Bersaglieri, e

l’arbitro fischia la fine sul 28-6.

“È stata una gran bella partita – afferma alla fine del match *l’head

coach rossoblù Joe McDonnell *– sapevamo che i Medicei sarebbero scesi

in campo dando il 100% e così è stato, con l’arma in più di Basson nelle

retrovie che è sempre una garanzia. Ho avuto timore che i due cartellini

gialli consecutivi potessero penalizzarci maggiormente ma sono stati

bravi i ragazzi a rimanere concentrati e a costruire le fasi che ci

hanno portato a segnare. Una volta ottenuto il bonus e raggiunto

l’obiettivo ci siamo rilassati, senza però concedere troppo spazio

all’avversario. Sono molto contento e faccio i complimenti a tutti i

ragazzi per come hanno giocato. Con la sorprendente sconfitta del

Calvisano contro la Lazio e il ko del San Donà con le Fiamme Oro i

giochi per i playoff sono tutti riaperti, sabato prossimo a Padova

abbiamo la seconda chance di arrivare primi in classifica e non possiamo

sbagliare”.

