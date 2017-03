FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 71 del 04.03.2017

FEMI-CZ RRD: IL 158° DERBY D’ITALIA FINISCE IN PARITÀ 20-20

Il 158° Derby d’Italia tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Petrarca

Rugby Padova termina in parità 20-20 dopo più di 80 minuti di pura

battaglia.

Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Liperini i

Bersaglieri trovano una touche sui 22 avversari e grazie al drive

avanzante ottengono un calcio a favore che, però, Basson dalla piazzola

non riesce a mettere tra i pali. Ci prova quindi il Petrarca pochi

istanti dopo, quando ottengono un calcio da mischia, ma anche

Menniti-Ippolito fallisce il piazzato mandando l’ovale a sbattere sul

palo. Al 13’ Van Niekerk, al suo esordio stagionale, rompe la difesa

avversaria con un grande break ma la mancanza di sostegno non riesce a

far concretizzare ai rossoblù una meta già scritta. Il centro rodigino

rimane infortunato nell’impatto e deve lasciare il campo sostenuto dallo

staff medico: un rientro sfortunato per il forte sudafricano. Poco dopo

anche Muccignat, colpito duro, lascia la partita ma i rossoblù non

demordono e finalmente al 31’ arrivano i primi punti grazie al piede di

Basson dalla piazzola. Sul finire del primo tempo il Petrarca agguanta

il vantaggio grazie ad un drive da touche avanzante che porta Afulao a

schiacciare oltre la linea. Menniti-Ippolito trasforma per il 3-7 ma i

tuttineri, in gran spolvero contro un Rovigo sottotono,trovano ancora il

tempo per un’altra marcatura tecnica che porta il risultato sul 3-14 con

cui le squadre vanno agli spogliatoi.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che torna dagli spogliatoi è ben diversa

da quella vista in campo nel primo tempo: per quasi tutta la durata

della ripresa i rossoblù sono padroni della metà campo avversaria e

riescono a concretizzare i loro sforzi. Al 49’, infatti, sui 5 metri del

Petrarca i Bersaglieri ottengono un calcio a favore e chiedono di

giocare mischia: la scelta si rivela la migliore, con Cicchinelli che

riesce a schiacciare l’ovale oltre la linea; la meta viene trasformata

da Basson. Gli ospiti si dimostrano molto fallosi ma allo scoccare della

mezzora riescono comunque ad allungare le distanze grazie ad un calcio

piazzato di Fadalti: 13-17. La reazione rossoblù non tarda ad arrivare

e, nonostante un piazzato di Basson che non centra i pali, i rodigini si

dimostrano estremamente combattivi e decisamente superiori in mischia

chiusa. A pochi minuti dalla fine, dopo una lunga serie di pick and go

sui 5 metri avversari, Chillon trova un varco nella difesa padovana e

segna la meta del sorpasso poi trasformata da Basson. Il Petrarca però

non ci sta e in attacco nei 22 rossoblù ottiene un calcio a favore per

placcaggio alto: il tempo è troppo poco per andare in touche e i

tuttineri optano per la mischia, dopo la quale ottengono un altro calcio

di punizione. Stavolta la squadra ospite sembra non avere scelta e

Menniti-Ippolito va alla piazzola, mettendo a segno il piazzato del

pareggio che chiude la partita.

“È stata una bella partita, non mi aspettavo niente di meno da un Derby

– commenta *il coach rossoblù Joe McDonnell* alla fine della sfida – i

ragazzi che hanno lavorato bene e duramente, mostrando di essere in

grado di poter cambiare le sorti del match: dopo un primo tempo in cui

non hanno dato il 100%, nella ripresa ho visto concentrazione, grinta,

testa e cuore, quello che serve nel rugby. Ho visto la giusta mentalità,

i giusti ingredienti per giocare a rugby, sia da parte del Rovigo che da

parte del Petrarca. È stata una bella giornata, con tanti tifosi sugli

spalti, la partita è stata di alto livello e non posso che essere positivo”.

Il capitano dei Bersaglieri, *Edoardo Ruffolo*, afferma: “Sono un po’

amareggiato per certe scelte arbitrali, come il placcaggio pericoloso di

spalla di Afualo su Lubian che è rimasto impunito, o il calcio di

punizione al Petrarca sul finale, dato per un placcaggio alto quando

qualche minuto prima avevamo subito lo stesso fallo su Arrigo senza

conseguenze per l’avversario. Abbiamo comunque fatto una gran partita,

quando abbiamo avuto il vento contro abbiamo gestito bene la situazione

anche se non siamo riusciti a concretizzare. Con il vento a favore, nel

secondo tempo, abbiamo reagito edominato per quasi tutti i 40 minuti

riuscendo anche a concretizzare gli sforzi segnando le due mete.Mi sono

molto divertito, sono contento della nostra prova, è stata una bella

guerra”.

