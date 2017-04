FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 89 del 15.04.2017

FEMI-CZ RRD: LE FIAMME ORO ESPUGNANO IL BATTAGLINI, ROSSOBLÙ BATTUTI 27-21

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non riesce ad arginare il fervore delle

Fiamme Oro Rugby e al “Battaglini” la penultima giornata di regular

season termina 21-27 a favore dei cremisi.

Gli ospiti partono subito agguerriti e non lasciano spazio ai rossoblù,

spostando subito il gioco nei 22 dei padroni di casa. La meta cremisi

arriva dopo appena due minuti dal fischio d’inizio, a mettere la firma è

Zitelli e Azzolini dalla piazzola trasforma per lo 0-7. Pochi minuti

dopo i Bersaglieri hanno l’opportunità di accorciare le distanze ma il

calcio piazzato di Chillon va ad infrangersi sul palo. Le Fiamme Oro

continuano a dimostrarsi incisive mentre le imprecisioni dei rossoblù

sembrano sintomo di poca concentrazione e, nonostante il possesso palla

e territoriale, i padroni di casa non riescono a concretizzare. Gli

ospiti invece non si lasciano scappare la seconda possibilità di meta, a

segnarla al 21’ è Amenta ma la trasformazione di Azzolini questa volta

non va a buon fine. La risposta dei Bersaglieri però non si fa attendere

ed è bravo Torres a sfruttare un errore delle Fiamme Oro per andare a

segnare la prima marcatura rossoblù. Dalla piazzola Chillon si fa

perdonare l’errore precedente trasformando la meta e portando il

punteggio sul 7-12. Nei minuti successivi è nuovamente il mediano di

mischia rossoblù ad essere protagonista, mettendo a segno due piazzati

consecutivi, al 28’ e al 31’, e agguantando il sorpasso del 13-12. Negli

istanti finali del primo tempo, però, i Bersaglieri rimangono con un

uomo in meno per un giallo a De Marchi e le Fiamme Oro ne approfittano

per segnare la terza meta di nuovo con Amenta. Azzolini non trasforma e

le squadre tornano agli spogliatoi sul 13-17.

La ripresa vede in campo Basson al posto di Biffi tra le fila rossoblù

ed è proprio il folletto sudafricano a far uscire la squadra di casa

dall’apatia, andando a segnare la seconda meta dei Bersaglieri dopo 9

minuti dal fischio dell’arbitro. La risposta dei cremisi però non si fa

attendere e Azzolini mette a segno il piazzato del sorpasso al 53’.

Botta e risposta, dopo pochi minuti è Chillon a calciare tra i pali

riportando la squadra di casa in vantaggio 21-20. Le Fiamme Oro però non

ci stanno e dopo una lunga azione nella metà campo rossoblù, Marinaro

schiaccia oltre la linea la meta del bonus che Azzolini trasforma. A

pochi minuti dalla fine del match i cremisi rimangono in 14 per un

giallo a Fragnito e Rovigo tenta il tutto per tutto, lottando a lungo

con continui pick and go sui 5 metri avversari alla ricerca della

marcatura: la difesa delle Fiamme Oro si dimostra estremamente solida ed

efficace tanto da guadagnare in calcio piazzato che viene spedito in

tribuna per il fischio finale sul 21-27.

“Abbiamo commesso decisamente troppi errori -afferma l’head coach

rossoblù Joe McDonnell dopo il fischio finale -abbiamo sbagliato molti

lanci in touche, un calo rispetto alla scorsa settimana quando abbiamo

messo a segno il 99% delle rimesse laterali. Dalla mischia ho visto cose

positive ma è mancato ritmo e ci sono state troppe imprecisioni. Faccio

i complimenti alle Fiamme Oro perché sono state brave a sfruttare e

concretizzare ogni loro occasione di meta, hanno giocato con intensità e

costruito molte fasi. I ragazzi ogni settimana scendono in campo con la

voglia e l’attitudine di vincere, non credo che oggi siano mancati gli

stimoli ma con i troppi errori commessi ci siamo messi in difficoltà da

soli. Rimango comunque positivo, abbiamo ora una settimana di pausa che

potremo sfruttare per recuperare le forze e lavorare sugli errori

commessi, in vista del match a Viadana e, soprattutto, in vista delle

semifinali.

“I ragazzi giovani hanno avuto anche l’oggi l’opportunità di fare

minutaggio e sono contento di questo, ad ogni partita maturano

padronanzain vista delle fasi finali dove potranno affiancare i

giocatori più esperti che recupereranno dagli infortuni -continua

l’allenatore dei Bersaglieri – Faccio infinei complimenti a Basson, che

oggi ha segnato la sua prima meta stagionale ed entrando nel secondo

tempo ha alzato il livello e il ritmo del nostro gioco”.

—

