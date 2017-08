FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 11 del 26.08.2017

FEMI-CZ RRD: NELLA PRIMA AMICHEVOLE AL BATTAGLINI, LE FIAMME ORO

SORPASSANO 20-10 I BERSAGLIERI

La prima partita amichevole pre-season al “Battaglini” termina con la

vittoria di 20-10 delle Fiamme Oro Rugby sui padroni di casa della

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.

Contro una squadra già rodata grazie ad un’amichevole alle spalle, i

Bersaglieri non sfigurano ma sono diversi gli aspetti da migliorare in

vista delle prossime prove. Le Fiamme Oro partono subito forte segnando

la prima meta, dopo appena 4 minuti dal fischio d’inizio con Martinelli,

che Roden trasforma per lo 0-7. I rossoblù, dopo varie incursioni nei 22

avversari, rispondono al 14’ con Odiete, allungando sul 5-7. I cremisi

però non si fanno intimorire e allungano con l’ex rossoblù Bacchetti al

21’, trasformando la marcatura grazie alla precisione di Roden. Grazie

ad una buona prova nelle fasi statiche, i Bersaglieri riescono a

recuperare con la meta del giovane tallonatore Chillon, non trasformata

da Mantelli. In chiusura del primo tempo è ancora Roden protagonista

dalla piazzola: il suo calcio piazzato manda le squadre agli spogliatoi

sul 10-17. Girandola di cambi da ambo le parti e inizia la seconda

frazione di gioco, che vede i rossoblù stazionare sui 22 avversari per

gran parte del tempo senza però riuscire a concretizzare le numerose

incursioni, complice anche la solida difesa avversaria. Rovigo ha la

possibilità di accorciare le distanze ma la meta già segnata da Venco

viene annullata per un placcaggio al collo. Le Fiamme Oro invece, appena

riescono a superare la metà campo, portano a casa il risultato al 65’

grazie al solito Roden che dalla piazzola si dimostra infallibile.

Nonostante il risultato da parte della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, alla

sua prima uscita ufficiale, si sono visti buoni spunti, soprattutto

nelle fasi statiche e nel gioco propositivo dei trequarti.

“Nel complesso sono abbastanza soddisfatto – è il commento dell’head

coach rossoblù *J**oe McDonnell* – io e Jason abbiamo già capito su cosa

puntare nei prossimi allenamenti per migliorare la nostra performance in

vista delle tre amichevoli che ci aspettano prima dell’avvio del

Campionato. Sono contento perché oggi sono scesi in campo molti giovani,

per noi è importante dare la possibilità ai meno esperti di maturare e

fare esperienza, non solo per la Stagione entrante ma anche e

soprattutto per il futuro della Rugby Rovigo Delta. Ho visto molti

spunti positivi nella mischia, nel primo tempo la prima linea era

totalmente inedita e ha fatto un buon lavoro. Abbiamo molta fiducia nei

ragazzi, hanno creato un bel gruppo che lavora bene insieme: lunedì

ricominciamo”.

Parole condivise anche da *Matteo Ferro*: “Ci siamo confrontati con una

squadra con alle spalle già una partita e un mese di lavoro in più.

Penso sia stata una buona partita dal punto di vista fisico e

attitudinale, con forse qualche errore e fallo di troppo però con dei

buoni spunti da cui partire per costruire questa Stagione. Vogliamo

giocare tanto con la squadra nella metà campo avversaria ed è quello che

abbiamo provato oggi, stiamo lavorando su qualcosa di diverso rispetto

alla scorsa stagione e qualche errore di troppo ci può stare quando si

prova tanto. La mischia è andata bene, dobbiamo prendere le misure con

le nuove regole di tallonaggio obbligatorio ma siamo molto fiduciosi su

questo reparto”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta