La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince al “Battaglini” la prima partita del

2018 e prima giornata di ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza,

superando il Conad Rugby Reggio per 47-19.

I rossoblù guadagnano subito terreno, riuscendo ad entrare nei 22

avversari già nei primi istanti del match. Dopo una touche sui 5 metri

avversari i Bersaglieri aprono il gioco ed è Van Niekerk a trovare il

buco nella difesa reggiana e a schiacciare oltre la linea al 4’.

Mantelli trasforma agilmente per il 7-0. Rovigo nei minuti successivi

continua ad attaccare nella metà campo avversaria e, dopo vari tentativi

d’incursione, arriva la seconda meta a firma di Cioffi etrasformata da

Mantelli. I rossoblù tengono ben salde le redini del gioco e sfruttando

anche qualche errore degli avversari, riescono a segnare la terza meta

al 17’ con De Marchi. Anche questa marcatura è trasformata da Mantelli,

che porta il punteggio sul 21-0. Al 20’ il Reggio riesce a portarsi

nella metà campo rossoblù dove ottiene una punizione per una touche sui

5 metri da cui nasce il drive che porta Manghi a schiacciare in meta. La

trasformazione di Gennari accorcia le distanze sul 21-7. I Bersaglieri

però non demordono e rispondono subito con una bella azione al largo e

break di Odiete che va a schiacciare la meta del bonus al 23’,

trasformata da Mantelli per il 28-7. Pochi istanti dopo gli ospiti

riescono a spostare il gioco nella metà campo rossoblù e, sfruttando una

svista della difesa di casa, riescono ad andare in meta con un altro ex

di turno, capitan Rodriguez. Gennari dalla piazzola non riesce a mettere

a segno la trasformazione. Nei minuti finali del primo tempo la buona

difesa dei Bersaglieri impedisce al Reggio di concretizzare gli sforzi

per la terza meta e le squadre tornano agli spogliatoi sul 28-12.

Nella ripresa il Reggio, sfruttando qualche imprecisione dei rossoblù,

riesce a guadagnare possesso e terreno ma al 6’il centro Majstorovic

intercetta un passaggio e dopo una corsa di 60 metriva a schiacciare in

meta per il 33-12. Il Conad Reggio però non demorde e grazie ad un drive

sui 5 metri rossoblù torna in meta con Manghi e Gennari trasforma per il

33-19. La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta però non demorde e con un gran

lavoro dei trequarti va a schiacciare oltre la linea altre due volte,

prima con Barion al 56’ e poi con Robertson-Weepu (entrato in

sostituzione di Cioffi) al 60’. Mantelli trasforma entrambe le marcature

portando il risultato sul 47-19 con cui si chiude la partita.

Soddisfatto alla fine del match *l’head coach rossoblù Joe McDonnell*:

“Sono felice, i ragazzi hanno giocato bene e ottenuto il bonus dopo

appena 20 minuti. Serve ancora un po’ più di disciplina ma è stata una

performance positiva, non era una partita facile e il Reggio si è fatto

valere ben guidato dal suo capitano Rodriguez. Sono contento perché

continuiamo con le prove positive della mischia e anche la touche oggi è

stata perfetta al 100%, la mediana con Mantelli e Chillon ha gestito

bene il gioco e Momberg ha coordinato bene tutto il pacchetto degli

avanti per un’altra grande prova. Ora abbiamo due settimane di riposo e

potremo concentrarci sul match con le Fiamme Oro di fine gennaio”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta