FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 112 del 06.04.2019

FEMI-CZ RRD: ROVIGO AL BATTAGLINI SUPERA IL VIADANA 40-7

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince la sfida con il Rugby Viadana 1970 nella ventesima giornata di TOP12: al "Battaglini" finisce 40-7 per i rossoblù.

Nei primi minuti del match il Viadana prova ad attaccare dai propri 22 riuscendo poi, con un calcio di spostamento, a mandare i rossoblù in touche nei pressi dei propri 5 metri. A seguito di due rimesse laterali positive i Bersaglieri riescono a spostare il gioco nella metà campo avversaria dove intorno al 7' sfiorano la meta, purtroppo non concretizzata a causa di un in avanti. Rovigo però non demorde e dopo aver vinto una mischia ad introduzione avversaria nei pressi dei 5 metri, apre il gioco e con una bella azione al largo manda in meta Barion. La trasformazione di Mantelli va a segno: 7-0 dopo 11 minuti dal fischio d'inizio. Il Viadana non si fa intimidire e arriva ad attaccare sui 5 metri rossoblù ma il buon lavoro della difesa rossoblù non lascia spazio alle incursioni avversarie. Ripreso il possesso dell'ovale i Bersaglieri risalgono il campo,p riportando il gioco sui 5 metri gialloneri dove, dopo una serie di imprecisioni ma senza mai demordere, al 33' arriva la marcatura a firma di Majstorovic che Mantelli trasforma per il 14-0. Sul finire del primo tempo, dopo una serie di tentativi nei 22 del Viadana non andati a segno per qualche imprecisione di troppo, i Bersaglieri segnano la terza meta con un grande break di Barion. Dalla piazzola Mantelli centra un palo e le squadre tornano agli spogliatoi sul 19-0.

Parte forte il Viadana nella ripresa ma ancora una volta la difesa rossoblù impedisce agli ospiti si avvicinarsi alla linea di meta. I Bersaglieri riprendono in mano le redini del gioco e al 46' arriva la meta del bonus a firma di Cioffi, poi trasformata da Mantelli per il 26-0. Il Viadana si riprende e sposta il gioco nei 22 rossoblù dove un errore in touche vanifica la marcatura di Brandolini. Rovigo però risponde subito con altre due mete, entrambe segnate da Cioffi: la prima al 58', quasi un coast to coast dell'ala rossoblù, e la seconda al 61'. Mantelli non fallisce le trasformazioni e porta il punteggio sul 40-0. Negli ultimi minuti della partita il gioco stanzia nei 22 rossoblù con il Viadana che tenta varie incursioni senza però riuscire a concretizzarle fino all'84' quando Wagenpfeil va a schiacciare sulla bandierina. La trasformazione di Ormson chiude il match sul 40-7.

Alla fine della partita il man of the match e autore di una tripletta, Massimo Cioffi, afferma: “Venivamo da due settimane che non ci hanno reso giustizia, in cui avevamo provato a fare il nostro gioco ma evidentemente ci è mancato qualcosa. Oggi ci era stato chiesto di riscattare tutto quello che non eravamo riusciti a fare contro Calvisano e penso che ci siamo riusciti. Nell’intervallo i leaders ci hanno chiesto di giocare con il sorriso, divertendoci: lo abbiamo fatto e penso che alla fine il risultato ci abbia dato ragione”.

Parole condivise anche dall’allenatore Umberto Casellato: “Abbiamo cercato fino alla fine di fare un altro 0 punti come successo con Valsugana ma non ci siamo riusciti alla fine. Guardiamo le cose positive, oggi abbiamo giocato con molti giovani in campo e con giocatori non al top della forma, come D’Amico che aveva più di 39 di febbre. Ha fatto anche l’esordio assoluto in maglia rossoblù Nicola Pomaro che è stato molto sfortunato durante la stagione, reduce da un’operazione si è infortunato subito: siamo molto contenti per lui, che era visibilmente emozionato prima di scendere in campo. Nessuno si aspettava i due stop con Calvisano e queste ultime settimane non sono state facili. I ragazzi però hanno risposto e fatto il loro, stiamo lavorando su quello che sarà il nostro futuro e continuiamo a lavorare. Oggi possiamo essere contenti, abbiamo fatto quello che dovevamo e volevamo fare”.