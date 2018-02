FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 87 del 03.02.2018

FEMI-CZ RRD: ROVIGO S’IMPONE 24-3 SUL LAFERT SAN DONÀ

Allo Stadio “Mario Battaglini” la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince la

terza giornata di ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza superando

24-3 il Lafert San Donà.

Le squadre partono entrambe molto agguerrite ma è il San Donà a dirigere

il gioco nei primi minuti della partita, portandosi in attacco sui 5

metri rossoblù doveal 7’ un fallo di capitan Momberg viene punito con

cartellino giallo e Ambrosini mette facilmente tra i pali i primi tre

punti. I Bersaglieri hanno l’opportunità di pareggiare al 12’ ma dalla

piazzola il calcio di Mantelli non è preciso. Il mediano d’apertura

rossoblù si rifà però al 22’ quando, alla prima mischia del match, il

pack dei Bersaglieri ottiene un calcio a favore che porta il punteggio

sul 3-3. Dopo una lunga lotta nei 22 dei biancocelesti, i Bersaglieri

sul finire del primo tempo tolgono le castagne dal fuoco a forza di pick

and go, portando in meta Van Niekerk. La trasformazione di Mantelli per

il 10-3 manda le squadra agli spogliatoi.

Due minuti dopo il fischio d’inizio della ripresa, i Bersaglieri

confinano gli avversari nei propri 22 e con una bella azione al largo

vanno a segnare la seconda marcatura ancora a firma di Van Niekerk.

Mantelli dalla piazzola trasforma per il 17-3. Nei minuti successivi

sono ancora i rossoblù a tenere salde le redini del gioco con ottime

prove nelle fasi statiche, soprattutto in mischia,eimpedendo agli

avversari di superare la propria metà campo. Nonostante il campo pesante

e scivoloso il gioco al largo dei Bersaglieri frutta la terza meta di

giornata, a schiacciarla al 54’ è Robertson-Weepu e Mantelli si dimostra

preciso dalla piazzola portando il punteggio sul 24-3. Negli istanti

finali del match i rossoblù continuano le incursioni nei 22 avversari

ma, complice qualche imprecisione dovute all’ovale e al terreno

scivolosi, non riescono a concretizzare gli sforzi di andare in meta per

la quarta volta e la partita termina con il punteggio di 24-3.

“È stata una partita molto dura, complice il campo pesante e scivoloso –

afferma l’head coach dei Bersaglieri, *Joe McDonnell*, alla fine del

match – Nel primo tempo i numerosi calci di punizione contro e il

cartellino giallo a Momberg ci ha lasciati fuori dai giochi per almeno

20 minuti ma nella ripresa abbiamo cambiato il verso della partita e

sono contento della reazione positiva dei ragazzi, nonostante San Donà

abbia continuato a metterci pressione. Dispiace per il punto di bonus

mancato, ora ci focalizziamo sulla prossima partita a Viadana tra due

settimane”.

Gli fa eco l’assistant coach *Umberto Casellato*: “Oggi avevamo una

pretendente ai pla-yoff in casa, in un campo difficile a causa dei tre

giorni di pioggia ininterrotta. Siamo stati bravi a vincere con ampio

margine, che forse alla vigilia nessuno pensava possibile, anche se

resta un po’ di rammarico per il bonus offensivo che potevamo fare,

visti anche i risultati dagli altri campi. Dobbiamo ora concentrarci per

la prossima partita a casa del Viadana, un’altra pretendente ai

pla-yoff: sarà una partita difficile, dobbiamo essere più performanti

anche in trasferta, il nostro focus in queste due settimane sarà

concentrarci sul nostro piano di gioco per vincere anche fuori casa”.

