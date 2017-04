FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 85 del 08.04.2017

FEMI-CZ RRD: VITTORIA CON BONUS PER I BERSAGLIERI CONTRO IL MOGLIANO

Vittoria con bonus per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che al “Battaglini”

supera 33-5 il Mogliano Rugby.

Il match inizia con un Rovigo subito agguerrito, che dopo appena 6

minuti dal fischio d’inizio apre il gioco dopo mischia e lancia

Majstorovic in meta. Chillon non fallisce dalla piazzola portando il

punteggio sul 7-0. Mogliano reagisce e si fa pericoloso, soprattutto con

la mischia chiusa, ma la difesa dei Bersaglieri non lascia spazi e gli

ospiti non hanno modo di concretizzare i loro sforzi. Rovigo ci riprova

intorno al 22’ con Arrigo, che schiaccia oltre la linea, ma il direttore

di gara non assegna la meta per in avanti sul passaggio precedente. I

rossoblù comunque non demordono e appena prima della mezzora riescono a

sfondare la difesa avversaria con una maul avanzante che permette a

Cadorini di segnare la seconda meta rodigina. Anche stavolta Chillon si

dimostra preciso e con la trasformazione raddoppia il punteggio. Sul

finire del primo tempo i Bersaglieri rimangono con un uomo in meno per

un giallo a Parker e il Mogliano ne approfitta per cercare di realizzare

la prima marcatura: gli ospiti superano la linea di meta ma l’arbitro

fischia ovale alto da terra e le squadre vanno agli spogliatoi sul 14-0.

Nella ripresa il Mogliano parte subito forte ma occorrono 10 minuti di

tentativi, e diversi cambi da ambo le parti, prima che Orso riesca a

segnare la meta degli ospiti grazie ad un drive micidiale. Giabardo non

centra i pali per la trasformazione. Dopo la marcatura avversaria, i

rossoblù reagiscono con belle azioni al largo e al 53’ è Torres, al suo

esordio al Battaglini, ad allungare le distanze segnando la terza meta

rodigina che il preciso Chillon trasforma per il 21-5. Con un uomo in

meno per un giallo a Visentin, Mogliano soffre le incursioni dei

Bersaglieri ma li fa comunque soffrire con il pack. Rovigo non demorde e

al 76’ arriva la meta del bonus, segnata da Boggiani e trasformata da

Mantelli (entrato al 68’ in sostituzione di Rodriguez). Nei minuti

finali del match c’è spazio per un’altra marcatura rossoblù, a firma del

giovane Cincotto, che Mantelli però non trasforma, e la partita si

chiude sul 33-5.

“Siamo molto soddisfatti di questa vittoria con bonus – commenta a fine

partita *coach Jason Wright*– è stata una partita difficile, anche per

via del caldo, ma abbiamo mantenuto un buon ritmo di gioco e una difesa

solida per quasi tutti gli 80 minuti. Abbiamo mosso la palla abbastanza

bene, quando ne abbiamo avuto l’occasione abbiamo sempre guadagnato la

linea del vantaggio permettendoci così di avanzare e di mettere

pressione agli avversari. Ci sono state diverse imprecisioni e abbiamo

commesso un po’ troppi falli ma queste sono le partite in cui ci è

concesso osare per cercare di aumentare il ritmo e giocare di più in

vista delle fasi finali del Campionato”.

Parole condivise anche dal *rossoblù Luciano Rodriguez*: “Nelle ultime

settimane a causa dei molti infortuni ci siamo adattati ad una coppia

inedita di centri, composta da me e Majstorovic, e abbiamo dovuto anche

modificare un po’il nostro modo di giocare per sopperire alle varie

mancanze. Con il rientro di McCann tra i trequarti e di De Marchi tra i

primi 8 oggi la differenza sulla linea verticale si è vista, le tante

occasioni di segnare che abbiamo avuto sono dovute anche e soprattutto

all’avanzamento di portatori di palla importanti come loro, tra i

migliori del Campionato, che ci hanno permesso di creare tanto. Avremmo

forse potuto finalizzare maggiormente ma nel complesso il nostro gioco è

stato positivo e abbiamo centrato l’obiettivo di ritrovare

quell’entusiasmo, quella voglia e quell’intensità tipiche del Rovigo che

ci hanno permesso di vincere lo Scudetto lo scorso anno”.

