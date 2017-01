FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 57 del 21.01.2017

FEMI-CZ RRD: 5 PUNTI AI CAMPIONI D’ITALIA, CON VIADANA FINISCE 42-24

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince con bonus 42-24 contro il Rugby

Viadana 1970 e, complice la vittoria del Patarò Calvisano sul Petrarca

Padova, approda al secondo posto della classifica.

Partono subito forte gli ospiti gialloneri che, dopo appena due minuti

dal fischio dell’arbitro, mettono in difficoltà la mischia rossoblù

ottenendo un calcio a favore messo poi tra i pali da Ormson. I

Bersaglieri non ci mettono molto a rispondere e dalla piazzola Basson

mette a segno il pareggio all’ottavo minuto, dopo un cartellino giallo

assegnato a Gabbiannelli per placcaggio pericoloso. La FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta approfitta della superiorità numerica e osa una bella

giocata, dopo una touche nei 22 avversari, che manda Barion a

schiacciare l’ovale oltre la linea. Basson trasforma per il 10-3. I

padroni di casa allungano ulteriormente al 22′ grazie ad un calcio a

favore fischiato al pack e al piede di Basson, che centra i pali da 25

metri e posizione angolata. Rovigo ha ormai in mano le redini del gioco

e dopo vari tentativi di meta andati a vuoto, riesce al 25′ a segnare la

seconda meta di giornata a firma di Chillon. Il Viadana sembra

riscuotersi e sfruttando la spinta della maul al 29′ va segna di

prepotenza con Krumov, e Ormson trasforma la marcatura accorciando le

distanze sul 18-10. Dopo pochi minuti Rovigo allunga ulteriormente

grazie ad un’invenzione di Basson che mette tra i pali il drop del 21-10

su cui le squadre tornano agli spogliatoi.

A pochi minuti dalla ripresa i Bersaglieri acchiappano al volo

l’opportunità di mettere punti in saccoccia ma Basson da lunga distanza

prende la traversa. Il Viadana reagisce e stavolta è Brex a schiacciare

l’ovale per il 21-17, riaprendo i giochi. A questo punto i rossoblù

riprendono in mano le redini della partita, proponendo finalmente una

buona prova in mischia chiusa e mettendo in seria difficoltà la difesa

dei gialloneri la cui indisciplina viene punita con due cartellini

gialli, ad Ormson al 54′ e a Cafaro al 57′. In 15 contro 13 la FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta dilaga: al 59′ il gran lavoro del pack rossoblù

ottiene una meta tecnica, al 67′ è di nuovo Chillon (premiato alla fine

come Man of the Match) a schiacciare oltre la linea e al 72′ vola in

meta Pavanello, tutte mete trasformate da Basson. Sul 42-17 la partita

sembra chiusa ma proprio all’ultimo minuto una leggerezza difensiva dei

padroni di casa permette di nuovo a Brex di segnare. Ormson trasforma

per il 42-24 e il match si chiude con la vittoria con bonus della

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.

/[seguono dichiarazioni e foto]/

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta