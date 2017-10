FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 33 del 14.10.2017

FEMI-CZ RRD: ESORDIO EUROPEO CON IL BOTTO, I BERSAGLIERI BATTONO IL

BATUMI 31-27

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non fallisce il primo impegno europeo di

Continental Shield, tra le mura di casa dello Stadio “Mario Battaglini”

i Bersaglieri agguantano vittoria con bonus per 31-27 contro i georgiani

del Rugby Club Batumi.

Una partita intensa che ha visto i padroni di casa partire subito forte,

ottenendo i primi punti grazie ad un piazzato dell’estremo Kobakhidzc ad

appena 3 minuti dal fischio d’inizio. Nei minuti successivi sono sempre

gli ospiti georgiani ad avere ben salde le redini del gioco, nonostante

un giallo a Bujiashvili (seguito subito dopo da uno a Pasini), tanto che

due sono le mete segnate in successione: la prima al 13’ a firma di

Maurikishvilie la seconda 5 minuti dopo con Tkhilaishvili. La fisicità

del Batumi non spaventa però i rossoblù che riescono ad avere la meglio

grazie alla supremazia del pack, autore di una prova superlativa che

porta alla meta tecnica del 29’. Poco dopo l’indisciplina georgiana dà

l’opportunità ai Bersaglieri di accorciare nuovamente le distanze e

Mantelli non fallisce dalla piazzola agguantando il 10-15. Allo scadere

del primo tempo il Batumi torna a farsi sentire e, sfruttando qualche

imprecisione rossoblù di troppo, Khmaladze riesce a schiacciare oltre la

linea. Sul 10-22 le squadre tornano quindi agli spogliatoi.

La ripresa è tutta di marca rossoblù: la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

parte subito in quarta seminando il panico tra le fila georgiane. Sono

ben tre le mete in sequenza dei trequarti rossoblù, la prima al 46’ a

firma di Biffi (con i Bersaglieri in inferiorità numerica per un giallo

ad Arrigo), la seconda di Majstorovic al 53’ e la marcatura del bonus

segnata da Cioffi, appena entrato in campo in sostituzione di Arrigo.

Sul 31-22 i Bersaglieri continuano a mettere pressione agli avversari,

non riuscendo purtroppo a concretizzare almeno altre due occasioni di

meta. Negli istanti finali del match arriva la risposta del Batumi con

la meta di Bujiashvili, ma il secondo e ultimo tentativo georgiano di

accaparrarsi la vittoria viene stoppato da un’ottima prova della difesa

rossoblù che chiude il match sul 31-27.

/[seguiranno dichiarazioni]/

