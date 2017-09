FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 25 del 30.09.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI SPENGONO LE FIAMME 19-13

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta esce vittoriosa dalla prima battaglia tra

le mura amiche dello Stadio “Mario Battaglini”, valida per la seconda

giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, vincendo 19-13 contro le

Fiamme Oro Rugby.

Partono subito forte le Fiamme Oro Rugby che dopo appena due minuti dal

fischio d’inizio mettono a segno i primi tre punti grazie ad un drop di

Martinelli. Dopo una serie di rimesse laterali nei 22 avversari,

ottenute da calci a favore dei rossoblù per falli difensivi dei cremisi,

i Bersaglieri riescono ad ottenere la parità grazie ad un piazzato di

Odiete al 10’. Di fronte a cremisi molto indisciplinati, l’ala rossoblù

si replica per altre due volte dalla piazzola, prima al 16’ e poi al

24’, agguantando il vantaggio del 9-3. Nonostante la superiorità

numerica per un giallo a Bianchi al 26’, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

non riesce a concretizzare i numerosi tentativi di andare in meta,

complice la solida difesa avversaria, e le squadre tornano agli

spogliatoi sul 9-3.

La ripresa vede le Fiamme Oro agguerrite, tanto che dopo appena 4 minuti

riescono ad andare in meta con l’ex di turno Caffini e Buscema trasforma

per il sorpasso 9-10. Poco dopo i rossoblù tentano di accorciare le

distanze con un piazzato da 50 metri e decentrato ma l’ovale calciato da

Robertson-Weepu, al suo esordio con la maglia dei Bersaglieri, va ad

infrangersi sulla traversa. L’estremo rossoblù si fa perdonare poco dopo

trovando per Rovigo una splendida rimessa laterale, da cui nasce il

drive avanzante che porta Momberg a schiacciare la prima marcatura

rodigina. Il cecchino Odiete trasforma riportando i Bersaglieri in

vantaggio 16-10. Al 62’ arriva un cartellino giallo anche per la squadra

di casa, assegnato a Lubian, e le Fiamme Oro Rugby ne approfittano per

mettere in saccoccia altri tre punti grazie al piede di Buscema. Sono

bravi comunque i Bersaglieri a non permettere ai cremisi di sfruttare la

superiorità numerica e a pochi minuti dal fischio finale Odiete mette a

segno il piazzato del definitivo 19-13.

Alla fine della partita il capitano della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

*Edoardo Ruffolo*, alla sua centesima presenza nel Campionato di massima

serie, si è detto soddisfatto della prova della squadra: “Sapevamo che

sarebbe stata una prova durissima, molto fisica, ma il nostro obiettivo

era vincere la prima partita casalinga perciò non posso non essere

contento del risultato. È stato un match molto equilibrato, le Fiamme

Oro ci hanno messo costantemente sotto pressione ma siamo stati bravi a

rimanere uniti e a lottare fino alla fine insieme, la reputo una buona

prova di maturità da parte nostra”.

“Le Fiamme Oro sono una squadra forte, con molti giocatori di esperienza

e una solida difesa – ha affermato l’head coach dei Bersaglieri, *Joe

McDonnell* – ci hanno messo sotto pressione, soprattutto in rimessa

laterale. Ci aspettavamo una partita così dura e, allo stesso tempo,

anche così equilibrata. Sono felice per la vittoria perché era il nostro

obiettivo, i ragazzi stanno lavorando sodo e bene, il loro atteggiamento

in campo lo reputo molto positivo. C’è spazio per migliorare, per fare

di più, ma siamo sulla buona strada. Sono molto contento per l’esordio

di Robertson-Weepu, ha commesso qualche errore ma è normale alla prima

partita. Faccio inoltre i complimenti a Brugnara, che anche oggi ha

giocato per tutti gli 80 minuti così come Boggiani, e a Modena e Loro

che così giovani e al loro primo Campionato di Eccellenza si stanno

mettendo in gioco e stanno crescendo sempre di più. Infine, faccio i

complimenti alle Fiamme Oro: sono una bella squadra”.

—

