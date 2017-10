FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 41 del 28.10.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO LA BATTAGLIA CONTRO IL VIADANA 28-24

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince 28-24 l’appassionata battaglia

contro il Rugby Viadana 1970 tra le mura dello Stadio “Mario Battaglini”.

Partono subito forte i rossoblù che si portano già nei primi istanti del

match nei 22 avversari ma, nonostante il gioco propositivo, non riescono

a concretizzare gli sforzi. Il Viadana approfitta di un’imprecisione dei

Bersaglieri per risalire il campo, ottenendo al 9’ un calcio a favore

che Rojas mette tra i pali per lo 0-3. I padroni di casa rispondono poco

dopo, centrando i pali e il pareggio con Mantelli. Botta e risposta, al

17’ è di nuovo Rojas a portare il Viadana in vantaggio grazie alla

precisione dalla piazzola. I gialloneri allungano ulteriormente le

distanze al 22’, quando dopo una touche nei 22 rossoblù, il pilone

Bergonzini si fa largo tra la difesa dei Bersaglieri e va a schiacciare

oltre la linea: Rojas trasforma per il 3-13. La FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta non si fa intimorire e risponde alla meta due minuti dopo, andando

a segnare e trasformare con Mantelli per il 10-13. Allo scoccare della

mezz’ora Viadana ha l’opportunità di allungare ulteriormente e Rojas non

fallisce dalla piazzola. Negli istanti finali del primo tempo i

Bersaglieri suonano la carica e riescono a segnare la seconda marcatura

di giornata a firma di Majstorovic. Mantelli non riesce a mandare

l’ovale tra i pali per la trasformazione e le squadre tornano agli

spogliatoi sul 15-16.

La ripresa vede ancora i rossoblù agguerriti mantenere il possesso per i

primi minuti ma, come all’inizio della partita, la squadra di casa a

pochi metri dalla linea di meta non riesce a concretizzare. Al 49’ i

Bersaglieri rimangono con un uomo in meno per un giallo a Cioffi e il

Viadana ne approfitta per mettere a segno un piazzato e allungare le

distanze sul 15-19. La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non si fa abbattere e,

anzi, risponde con un’ottima prova del pack che mette in difficoltà gli

avversari e dà avvio ad una bella azione al largo che manda Barion a

schiacciare oltre la linea. Mantelli trasforma per il sorpasso del 22-19

e si replica dalla piazzola poco dopo centrando nuovamente i pali per

altri 3 punti ai rossoblù. Al 65’ arriva la reazione del Viadana che

segna una meta con Grigolon ma Rojas non riesce a trasformare e gli

ospiti non agguantano il vantaggio. A pochi minuti dalla fine del match

ancora una buona prova della mischia rossoblù fa guadagnare un piazzato

che Mantelli mette a segno per il 28-24 con con si chiude la partita.

“Sono molto contento per i ragazzi, non hanno mai mollato per tutti gli

80 minuti e hanno raggiunto la vittoria – afferma alla fine del match

*l’head coach rossoblù Joe McDonnell *– Faccio i complimenti al Viadana,

è una bella squadra e ci ha dato molto filo da torcere: quando sono

entrati nei nostri 22 hanno sempre ottenuto punti. Dobbiamo continuare a

lavorare per segnare ogni volta in cui creiamo l’opportunità per farlo,

step by step arriveremo anche a questo. Mi è piaciuto molto il carattere

dei ragazzi, l’esperienza di Chillon ha portato un valore aggiunto nel

gruppo e l’ottima prova di Mantelli è stata fondamentale, sta crescendo

di settimana in settimana e i risultati si vedono. Siamo sulla strada

giusta, non possiamo che migliorare!.

—

