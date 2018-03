FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 105 del 18.03.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO LA LOTTA NEL FANGO SUPERANDO 32-13 IL

MOGLIANO

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince nel fango la lotta contro il

Mogliano Rugby superandolo 32-13 e, complice la vittoria del Lafert San

Donà sul Patarò Calvisano, agguanta la prima posizione della classifica.

Sul campo molto pensate del “Battaglini” il Mogliano parte subito

agguerrito ma la difesa rossoblù non si fa sorprendere, riuscendo a

ricacciare gli avversari nella propria metà campo grazie alla buona

prova del pack. Ottenuto il possesso, Rovigo riesce a guadagnarsi

diversi calci a favore sui 5 metri e dopo appena 6 minuti dal fischio

d’inizio arriva la meta da drive di Momberg, trasformata da Mantelli. I

biancoblù però non mollano e riescono a mettere pressione sui rossoblù

fino a realizzare un calcio piazzato al 28’ con Buondonno, accorciando

così le distanze sul 7-3. I Bersaglieri si rifanno al 34’ sempre con una

marcatura nata da drive da touche a firma di De Marchi, ma il calcio di

Mantelli per la trasformazione risulta corto. Rovigo ingrana la quinta e

proprio sul finire del primo tempo, approfittando anche del giallo

rimediato dal tallonatore Nicotera, il pack torna protagonista e manda a

schiacciare oltre la linea Ferro; la trasformazione di Mantelli manda le

squadre agli spogliatoi sul 19-3.

Nella ripresa il Mogliano riesce ad accorciare nuovamente le distanze

grazie alla precisione al piede di Buondonno, che al 49’ centra i pali

per il 19-6, ma i rossoblù non demordono e dieci minuti dopo riescono a

segnare la meta del bonus ancora con Momberg da drive da touche.

Mantelli non centra i pali per la trasformazione e il punteggio si fissa

sul 24-6. Al 62’ i Bersaglieri rimangono con un uomo in meno per un

giallo a Robertson-Weepu ma i biancoblù, complice la superiorità in

mischia dei padroni di casa, non riescono a concretizzare gli sforzi per

segnare altri punti. Al 74’ Mantelli si fa perdonare la trasformazione

mancata mettendo a segno il calcio piazzato del 27-6, seguito a ruota da

Ferro che segna la seconda meta personale del match. Negli istanti

finali della partita l’ala biancoblù Buondonno trova un buco nella

difesa rossoblù e va a segnare l’unica marcatura del Mogliano chiudendo

il match sul 32-13.

“Sono molto felice, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo del punto di

bonus nonostante le condizioni non facili a causa della forte pioggia e

del fango – commenta alla fine della partita*l’head coach rossoblù Joe

McDonnell* – Faccio i complimenti ai ragazzi perché fino alla fine sono

rimasti concentrati, ottenendo i 5 punti che volevamo. Congratulazioni e

complimenti a Joe Van Niekerk per le 100 presenze con la maglia dei

Bersaglieri; sono molto contento per come si è comportata in campo la

squadra e per il valore aggiunto che hanno portato i giocatori entrati

dalla panchina. Calvisano oggi ha perso dandoci la possibilità di essere

primi in classifica ma noi dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi per

terra: questa settimana avremo anche un giorno in meno di allenamento,

motivo in più per restare concentrati al massimo per andare là a vincere”.

