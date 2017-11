FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 55 del 19.11.2017

FEMI-CZ RRD: IL PACK ROSSOBLÙ SCHIACCIA CALVISANO, ROVIGO VINCE 23-20 LO

SCONTRO AL VERTICE

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ci crede fino alla fine e vince 23-20 con

il Patarò Rugby Calvisano nella settima giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza.

Dopo appena un minuto dal fischio d’inizio il Calvisano passa subito in

vantaggio grazie ad un calcio a favore, per un’entrata laterale dei

rossoblù, che Novillo manda tra i pali. Il Calvisano allunga

ulteriormente al 12’ grazie alla meta di Tuivaiti che Novillo trasforma

per lo 0-10. I Bersaglieri però rispondono subito dalla piazzola con

Mantelli che centra i pali e accorcia le distanze sul 3-10. E il mediano

d’apertura rossoblù è di nuovo protagonista al 19’ quando mette tra i

pali il calcio a favore fischiato ai Bersaglieri in attacco nei 22

avversari. Il Calvisano gioca agguerrito ma il pack dei rossoblù

dimostra la sua superiorità e al 29’ ottiene un calcio a favore che

Mantelli piazza per il 9-10. I gialloneri rispondono dalla piazzola con

Novillo al 34’ per il 9-13 su cui si chiude la prima frazione di gioco.

La ripresa vede i rossoblù fronteggiare gli avversari con la forza del

pacchetto di mischia: dopo diversi calci a favore sui 5 metri avversari,

il pack dei Bersaglieri riesce ad ottenere finalmente una meta tecnica

al 53’ e il Calvisano viene punito con un giallo al pilone Rimpelli.

Tornati in parità numerica, le due squadre si danno battaglia fino al

66’ quando i gialloneri in attacco sui 5 metri rodigini trovano un buco

nella difesa rossoblù e Novillo va a schiacciare oltre la linea. Lo

stesso poi trasforma per il sorpasso giallonero 16-20. Il pack dei

Bersaglieri torna protagonista negli istanti finali della partita ma,

nonostante continue mischie sui 5 metri avversari e un giallo a

Fischetti del Calvisano, non riesce ad ottenere la seconda meta tecnica.

I rossoblù comunque non demordono e aprono il gioco al largo, dove

Barion riceve l’ovale che poi schiaccia magistralmente oltre la linea.

La trasformazione di Mantelli chiude il match sul 23-20 a favore della

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.

“Sono molto felice per il risultato – afferma l’head coach rossoblù *Joe

McDonnell* alla fine della partita – ma è importante che anche nelle

vittorie si sia consapevoli dei propri errori: oggi abbiamo peccato

nella disciplina e in rimessa laterale, dove Calvisano ci ha messo molto

in difficoltà con Cavalieri. Faccio i complimenti ai nostri avversari, è

stata una partita dura e anche loro meritavano di vincere ma la

differenza l’ha fatta la mischia: siamo stati bravi a creare con il pack

le opportunità per finalizzare, ci abbiamo creduto fino alla fine.

Abbiamo vinto ma dobbiamo continuare a lavorare, dopo la settimana di

riposo ci aspettano I Medicei, una sfida delicata soprattutto

mentalmente. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra e pensare alla

prossima grande sfida”.

—

