FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 130 del 29.04.2018

FEMI-CZ RRD: L’ANDATA È A FAVORE DEI BERSAGLIERI, AL BATTAGLINI FINISCE 12-9

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince tra le mura di casa del “Battaglini”

la Semifinale d’andata del Campionato Italiano d’Eccellenza, battendo

12-9 il Patarò Rugby Calvisano.

Parte bene la squadra rossoblù che in attacco nella metà campo

avversaria riesce ad ottenere, dopo appena 2 minuti dal fischio

d’inizio, un calcio a favore che Mantelli manda tra i pali per il 3-0.

Il Patarò però non si fa spaventare e dopo pochi minuti riesce ad

agguantare il pareggio grazie al piede di Novillo. Al 20’ i Bersaglieri

sfiorano la marcatura con Mantelli ma l’arbitro designa l’ovale alto da

terra e successivamente vanificano due azione da meta con un errore in

touche sui 5 metri gialloneri e con un in avanti su trasmissione di

Ferro, che aveva intercettato un passaggio dei calvini, su Majstorovic.

I rossoblù si fanno però perdonare grazie all’ottima prova del pack che

frutta un altro calcio piazzato al 25’: Mantelli lo mette a segno per il

6-3. Il Calvisano al 36’ ha l’opportunità di pareggiare i conti ma il

calcio di Novillo s’infrange sul palo destro, il pallone viene

recuperato malamente dai rossoblù e il Calvisano ottiene un altro calcio

a favore, che stavolta riesce ad infilarsi tra i pali, e il primo tempo

termina in parità 6-6.

Nei minuti iniziali sono i rossoblù ad avere possesso territoriale ma

non riescono a concretizzare gli sforzi nella metà campo avversaria.

Intorno all’ottavo minuto il Calvisano riesce a recuperare terreno e

ottiene una rimessa laterale sui 5 metri rossoblù, l’indisciplina

giallonera però costa cara e i Bersaglieri riescono a risalire dai

propri 22. Al 51’ gli ospiti rimangono con un uomo in meno per un giallo

a Tuivaiti e i Bersaglieri si portano in attacco sui 5 metri avversari

dove però l’ennesimo errore in touche li ricaccia indietro e il

Calvisano ne approfitta per riottenere il possesso. Al 62’ i gialloneri

possono allungare le distanze ma Novillo non mette tra i pali il calcio

piazzato nonostante la posizione agevole. È invece preciso Mantelli al

68’ quando da lunga distanza manda l’ovale tra i pali per il sorpasso

rossoblù del 9-6. Al 75’ l’apertura dei Bersaglieri non riesce a

replicarsi da lunga distanza ma al 42’ il Patarò riesce ad agguantare il

pareggio con Novillo. Dopo neanche due minuti però i rossoblù ottengono

un calcio a favore al limite dei 22 calvini e Mantelli mette a segno il

piazzato del sorpasso e della vittoria dei Bersaglieri: la Semifinale

d’andata si chiude sul 12-9.

Alla fine della partita l’head coach rossoblù *Joe McDonnell *commenta:

“Oggi la touche non ha funzionato, dovremo lavorarci di più perché

abbiamo perso troppe occasioni sui loro 5 metri, probabilmente a causa

della scelta di lanciare dietro nonostante il pallone bagnato. Se

vogliamo vincere la prossima settimana, se vogliamo vincere il

Campionato, dobbiamo assolutamente evitare questi errori sui

fondamentali. Abbiamo solo 3 punti di vantaggio sul Calvisano, sono

pochi, quindi questa settimana dovremo lavorare sodo e di più perché in

casa loro sarà dura come al solito, se non di più essendo una

Semifinale. Dovremo lavorare di più perché se giochiamo come oggi non

riusciremo a vincere, abbiamo fatto più errori dei nostri avversari e

non dovrà assolutamente essere così domenica prossima”.

Il fisioterapista dei Bersaglieri, *Yarno Celeghin,* a nome dello staff

medico rossoblù ha illustrato la situazione di Edoardo Ruffolo,

rientrato oggi dopo 6 mesi di stop e uscito anzitempo per un infortunio

allo stesso ginocchio: “È una situazione delicata, Edoardo ha seguito in

questi mesi un protocollo rigoroso sotto la supervisione di diversi

professionisti. Abbiamo anche misurato le sue capacità oggettive con

diversi test isocinetici, che misuraro la capacità di esprimere forza

dell’arto inferiore, e di stabilità. Purtroppo c’è la possibilità di una

recidiva e lo verificheremo nel più breve tempo possibile. Continueremo

a stargli vicino e a tenere sotto controllo la situazione, Edoardo ha

avuto una grande forza d’animo e sarà forte anche in questa occasione”.

