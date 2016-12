FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 48 del 23.12.2016

FEMI-CZ RRD: NATALE CON BONUS PER I BERSAGLIERI, CON I LYONS FINISCE 34-3

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta festeggia la fine del 2016 con una

vittoria a punteggio pieno: al Battaglini, infatti, i Bersaglieri

superano 34-3 il Sitav Rugby Lyons.

I Campioni d’Italia partono subito forte e dopo appena 7 minuti dal

fischio d’inizio Majstorovic recupera l’ovale da una trasmissione

imprecisa degli ospiti e vola in meta sotto i pali. Basson trasforma

senza difficoltà: 7-0. I rossoblù hanno diverse altre occasioni per

allungare ma non riescono a concretizzare gli sforzi. Arriva

un’opportunità anche per i Lyons, al 24′, che Mortali mette tra i pali

accorciando le distanze: ma da qui in avanti il match sarà solo di marca

rossoblù. Al piazzato degli ospiti i Bersaglieri rispondono con la

precisione al piede di Basson al 26′ e con la marcatura di forza di

Parker al 35′, chiudendo il primo tempo in superiorità numerica (per un

giallo a Zilocchi) sul 17-3.

Nella ripresa i rossoblù segnano dopo appena due minuti, stavolta con De

Marchi, mentre la meta del bonus arriva al 58′ con Chillon dopo una

serie di errori che hanno visto sfumare i precedenti tentativi. I

Bersaglieri, nonostante diverse imprecisioni, si confermano padroni del

campo soprattutto per l’ottima prova con la mischia chiusa: ed è proprio

grazie al gran lavoro del pack che capitan Momberg riesce a chiudere i

giochi al 62′ segnando la quinta meta. Basson non trasforma ma il

punteggio finale parla da solo: 34-3 e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta può

festeggiare.

/[Seguono dichiarazioni]/

