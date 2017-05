FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 101 del 06.05.2017

FEMI-CZ RRD: UN GRANDE ROVIGO SI AGGIUDICA L’ANDATA PLAYOFF VINCENDO

33-18 CONTRO IL PETRARCA

Una grande FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si aggiudica la gara di andata di

Semifinale play-off vincendo con bonus 33-18 il 159° Derby con il

Petrarca Padova.

I Bersaglieri partono subito agguerriti conquistando, dopo appena 4

minuti dal fischio d’inizio, la prima possibilità di allungare grazie

alla buona prova del pack ma Basson non centra i pali. I tuttineri

rispondono poco dopo e Nikora si dimostra preciso dalla piazzola: 0-3.

Un’altra occasione per i rossoblù arriva all’8’ ma il calcio di Basson

s’infrange sul palo sinistro. I Bersaglieri però non demordono,

riconquistano il possesso e aprono il gioco fino all’invenzione di

Rodriguez che con un calcetto consegna l’ovale a Barion, il quale

schiaccia oltre la linea. Il direttore di gara, dopo aver consultato il

TMO, assegna la meta che Basson trasforma per il sorpasso 7-3. Il

Petrarca, falloso e impreciso, subisce molto la foga rossoblù: Rovigo

lotta con cuore e senza sosta, al 14’ dopo una serie di pick and go a

pochi passi dalla linea di meta, Momberg riesce a schiacciare e Basson

trasforma per il 14-3. Al 18’ i tuttineri hanno la possibilità di

accorciare le distanze e alla piazzola si presenta Menniti-Ippolito che

mette a segno il calcio. Ma i Bersaglieri non lasciano tempo al Petrarca

di riprendere fiato, dominando in ogni fase del gioco e con Basson

lanciatissimo che prima del fischio finale segna ben due mete,

conquistando il punto di bonus: la prima al 28’, non trasformata, e la

seconda al 35’. Il miglior primo tempo rossoblù della Stagione si chiude

sul 26-6.

La ripresa vede i primi segnali positivi tra le fila del Petrarca, che

con il pack riesce ad imporsi nei primi minuti di gioco. Dopo una touche

vinta sui 5 metri rossoblù, i tuttineri si lanciano in una serie

infinita di pick and go che i Bersaglieri respingono grazie ad un’ottima

difesa. Il Petrarca, nonostante gli sforzi, non riesce a concretizzare:

bisogna infatti aspettare il 60’ per vedere la prima marcatura, a firma

dell’ex di turno Bernini (entrato pochi minuti prima in sostituzione di

Salvetti) e trasformata da Nikora. Rovigo però non si fa intimorire e

sfodera gli artigli con la mischia chiusa, ottenendo al 71’ la meta

tecnica, trasformata da Basson, che chiude la partita nonostante

un’ultima marcatura padovana al 77’ di Delfino. La prima battaglia dei

playoff finisce 33-18, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si aggiudica

l’Adige Cup e 5 punti estremamente preziosi in vista della gara di

ritorno al Plebiscito il prossimo 21 maggio.

“Sono molto felice per i ragazzi perché questa settimana hanno lavorato

tanto, insieme – è il commento dell’head coach rossoblù *Joe McDonnell*

alla fine del match – è stata una bella settimana e sono contento che

oggi si siano visti i risultati dei nostri sforzi, questo è veramente un

segnale importante per me. Abbiamo messo in difficoltà il Petrarca

grazie al piede di Basson, che ha fatto una grande prova, alla pressione

della nostra mischia e all’ottima prestazione della difesa. Complimenti

ai ragazzi, dal primo all’ultimo sono stati veramente bravi: contro

Fiamme Oro e Viadana non siamo scesi in campo con la giusta mentalità ma

oggi hanno tutti dato il 100%, sono rimasti sempre concentrati e

soprattutto hanno giocato con il cuore e grinta. Sono molto contento per

il punto di bonus, fondamentale in vista della partita a Padova tra due

settimane. Sfrutteremo la settimana di sosta per continuare a lavorare,

rimanendo positivi. Oggi abbiamo vinto una battaglia… ma dobbiamo

vincere la guerra”.

Parole condivise dal capitano dei Bersaglieri, *Edoardo Ruffolo*: “Dopo

le ultime due sconfitte in regular season doveva scattare qualcosa nella

nostra testa e quel click oggi lo abbiamo sentito. Nel primo tempo siamo

stati estremamente disciplinati, cosa che ha fatto la differenza. Nel

secondo abbiamo commesso qualche errore in più ma la partita l’abbiamo

vinta perché siamo rimasti concentrati nel fare bene le cose allenate

durante la settimana. Faccio i complimenti ai miei compagni di squadra,

è stata una partita forse non bellissima ma di sicuro una delle migliori

della Stagione. Ma non è finita qua, dobbiamo rimanere concentrati in

vista del ritorno”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta