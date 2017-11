FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 46 del 04.11.2017

FEMI-CZ RRD: VALANGA ROSSOBLÙ SULLA LAZIO, I BERSAGLIERI VINCONO 49-12

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta a valanga contro la S.S. Lazio Rugby 1927:

al “Battaglini” la quinta giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza

termina con la vittoria dei rossoblù per 49-12.

Partono subito agguerriti i Bersaglieri che dopo appena due minuti dal

fischio d’inizio vanno in meta con Momberg grazie ad un drive da touche

sui 5 metri avversari. Mantelli non fallisce la trasformazione del 7-0.

Scena che si replica esattamente uguale sei minuti dopo, sempre con

Momberg che schiaccia oltre la linea grazie alla rolling maul devastante

dei rossoblù e Mantelli che mette a segno la trasformazione. I laziali

tentano di accorciare le distanze con un piazzato di Ceballos che però

non centra i pali. Al 19’ arriva la terza meta dei Bersaglieri, stavolta

da una bella giocata al largo, a firma di Cioffi. Anche in questa

occasione Mantelli non fallisce dalla piazzola, portando il risultato

sul 21-0. A segnare la meta del bonus è ancora Cioffi, che va a

schiacciare sotto i pali dopo aver intercettato un passaggio degli

avversari, e Mantelli trasforma agilmente per il 28-0. Nonostante vari

tentativi, la Lazio fatica a superare la metà campo e i Bersaglieri ne

approfittano ancora al 32’ andando a schiacciare con Boggiani la quinta

meta di giornata, trasformata da Mantelli. Negli istanti finali del

primo tempo la Lazio approfitta di una svista difensiva dei rossoblù e

risale il campo con l’estremo Bonavolontà che va a schiacciare la prima

meta biancoceleste. Ceballos non centra i pali per la trasformazione e

le squadre tornano agli spogliatoi sul 35-5.

Nella ripresa la Lazio inizia a dare filo da torcere ai Bersaglieri

senza però riuscire a metterli seriamente in difficoltà: nulla possono,

infatti, i biancocelesti di fronte al pack rossoblù autore di un’ottima

prova che porta al 59’ alla meta tecnica del 42-5 e costa un cartellino

giallo a Forgini. Nei minuti successivi, dopo girandola di cambi da ambo

le parti, gli ospiti giocano agguerriti impedendo ai rossoblù di

concretizzare ulteriormente. La situazione si sblocca a pochi minuti

dalla fine della partita, con i Bersaglieri in superiorità numerica per

un altro giallo alla Lazio a Pierini, con la meta di Muccignat, al suo

esordio stagionale dopo lo stop per infortunio, trasformata da Chillon.

Colpo d’orgoglio della Lazio proprio all’ultimo secondo, quando Antl

trova il varco per andare a segnare la marcatura che chiude la partita

sul punteggio di 49-12.

*Soddisfatto alla fine del match l’allenatore rossoblù Joe McDonnell:*

“Sono molto contento per com’è andata la partita, anche se nel secondo

tempo abbiamo segnato poche mete sono felice che i giocatori con meno

minutaggio abbiano avuto la possibilità di esprimersi. La Lazio si è

dimostrata una squadra che non molla, nonostante il livello del loro

gioco non sia al pari del nostro ci hanno comunque dato filo da torcere

e hanno combattuto per tutti gli 80 minuti. Complimenti ai nostri

trequarti, tutti molto giovani, hanno giocato bene e questo è molto

positivo. Da lunedì, insieme ad Umberto Casellato, inizieremo a

preparare il match con Mogliano e speriamo di riavere tra noi anche Joe

Van Niekerk. Sarà un’altra partita che dovremo vincere con 5 punti, per

arrivare più confidenti al big match con Calvisano”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta