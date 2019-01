Vittoria sotto il break per la Rugby Parma ieri sera con Walter Bazzali che ieri sera si è aggiudicato la prima sfida del “Derby del Caplètt” battendo il campione bluceleste Fabrizio Ciasco per soli 6 anolini.

Non un campo da rugby e non una palla ovale ma scodella e cucchiaio per la sfida nella Club House della Rugby Parma che si è disputata ieri sera e che precede la stracittadina in programma il giorno di Sant’Ilario al “Banchini”.

Per l’occasione le due squadre hanno schierato due pezzi da novanta con due “atleti”, Walter e Fabrizio, saliti più volte sul podio negli scorsi anni nelle gare disputate nella provincia di Parma. 276 a 270 il risultato finale con il nostro Fabrizio Ciasco che è uscito comunque a testa alta nel confronto con il gialloblu.

Una piacevole serata preceduta dall’aperitivo dei capitani e in contemporanea all’apericena dove giocatori, tifosi, appassionati o semplici curiosi della sfida sono stati accolti dallo staff della Club House gialloblu.

Archiviata la prima sfida goliardica vi aspettiamo tutti domenica 13 alle 14.30 sempre in via Lago Verde quando si affronteranno i due quindici per la sfida del campionato di serie B.