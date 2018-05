Lungo il weekend bluceleste che inizierà sabato pomeriggio con l’anticipodella ventunesima giornata di campionato quantol’Arca GualerziAmatoriospiterà i cugini gialloblu della Rugby Parma per il Derby Ducale. Calcio d’inizio alle 18.00 nel prestigioso stadio “Sergio Lanfranchi”, terreno di gioco delle Zebre Rugby Club.

Femminile

Domenica mattina le ragazze delle squadre partecipanti al campionato regionale e alla Coppa Italia Seven femminile si ritroveranno alla “Cittadella del Rugby” di Moletolo in ricordo di Rebecca Braglia. Il ritrovo sarà alle 10.00.

Vibu under 16

Terminato in campionato, l’under 16 di Riaan Mey affronterà domenica mattina alle 10.00 il Rugby Udine in amichevole.

Stark Amatori under 14

Appuntamento a Noceto per i blucelesti targati Stark in campo per la seconda edizione del Memorial “Simone Sau”, intitolato al giovane giocatore nocetano prematuramente scomparso. Calcio d’inizio sabato pomeriggio alle 15.30 mentre domenica mattina dalle 9.30 ci sarà la fase finale.

Minirugby

Torneo “Città di Mantova” per i piccoli blucelesti under 10 e 12 domenica mattina con le prime partite in programma alle 9.30