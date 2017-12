La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince il 161° Derby d’Italia e l’Adige Cup

vincendo 16-9 contro il Petrarca Padova allo Stadio “Mario Battaglini”.

Alla fine della partita l’allenatore *Umberto Casellato *afferma: “Per

quanto riguarda i trequarti, sapevamo che sarebbe stata una partita

molto chiusa e l’abbiamo impostata in tal senso. Forse potevamo chiudere

il match un po’ prima, abbiamo avuto alcune opportunità abbastanza nette

per segnare con i trequarti, ma in generale è andata come volevamo. È

stata una sfida equilibrata nel suo insieme ma il cuore che abbiamo

messo in campo ha fatto la differenza”.

Parole condivise anche dall’head coach rossoblù*Joe McDonnell*: “È stato

un vero Derby! Il campo morbido non ha dato molte possibilità di giocare

al largo ma ci aspettavamo un match del genere. Entrambe le squadre

hanno avuto l’opportunità di portarla a casa ma noi abbiamo dimostrato

più voglia e cuore, basta pensare agli ultimi 10 minuti in cui abbiamo

difeso la nostra linea di meta, e con questi ingredienti in più siamo

riusciti a vincere. Questo è il Derby, è cuore, è mettere il 100% in

campo. Questo è il bello del rugby! Faccio i complimenti a tutta la

squadra e in particolare agli avanti che hanno fatto veramente un gran

lavoro. Ora ci aspettano due settimane di pausa che ci serviranno per

ricaricare le pile in vista della partita con Reggio del 6 gennaio”.

