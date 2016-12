Cari colleghi,

scusandomi per l’inconveniente, sono a segnalarvi che la meta della

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è stata segnata da MOMBERG e non da Brancoli

come precedentemente affermato.

Di seguito tabellino e comunicato corretto, in allegato la foto della

marcatura.

Buon lavoro,

Silvia

—

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 45 del 17.12.2016

FEMI-CZ RRD: IL KRASNY YAR DOMINA I ROSSOBLÙ 42-11 E SI AGGIUDICA UN

POSTO AL BARRAGE

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 17 dicembre*/

/*European Rugby Qualifying Competition, IV giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v KRASNY YAR RC 11-42 (11-14)

/*Marcatori: p.t. */5′ m. Artemyev tr. Malaguradze (0-7), 16′ c.p.

Basson (3-7), 19′ m. Prepelitse tr. Malaguradze (3-14), 26′ m.

Mombergnon tr. (8-14), 35′ drop Basson (11-14);/*s.t. */56′ m. Pukofuka

tr. Malaguradze (11-21), 63′ m. Pukofuka tr. Malaguradze (11-28), 66′ m.

Artemyev tr. Malaguradze (11-35), 76′ m. Keller tr. Paea(11-42)

*Femi-CZ Rovigo: *Basson, Arrigo (45′ Pavanello), Barion, Modena (66′

Mantelli), Apperley, Rodriguez, Lucchin (66′ Loro), Ferro (66′ Ortis),

Lubian, Brancoli (49′ Boggiani), Parker, Cicchinelli, Iacob (59′

Pavesi), Momberg (cap.) (69′ Cadorini), Muccignat (69′ Balboni).

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Wright

*Krasny Yar RC**: *Kuzmenko (66′ Rudenko), Keller, Artemyev (cap.),

Malaguradze, Galinovkiy (66′ Kolomiitsev), Paea, Dorofeev (41′ Riabov),

Prepelitse, Arkhip (71′ Fedotko), Gresev, Garbuzov, Mahu (54′

Gotovtsev), Tsiklauri (45′ Bitiev), Tsnobiladze (68′ Bazhenov), Pukofuka

(66′ Novoselov).

*A**ll. *Nikolaichuk

/*arb.*/*: *Grove-White (SCO)

*Cartellini: *54′ giallo a Ferro (Femi-CZ Rovigo)

*Calciatori: *Malaguradze (Krasny Yar RC) 5/6; Basson (Femi-CZ Rovigo)

1/2; Paea (Krasny Yar RC) 1/1

*Note: *giornata fredda e nebbiosa, campo in discrete condizioni. Circa

500spettatori.

*Punti conquistati in classifica: *Femi-CZ Rovigo 0; Krasny Yar RC 5

*M**an of the Match:*Vasily Artemyev (Krasny Yar RC)

CRONACA E DICHIARAZIONI:

Nell’ultima giornata di Qualifying Competition, il Krasny Yar Rugby Club

domina allo stadio “Mario Battaglini” superando 42-11 la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta e aggiudicandosi così un posto nel barrage per l’accesso

alla Challenge Cup 2017/18.

Nel primo tempo i Bersaglieri riescono a tenere testa ai forti avversari

siberiani, complice anche la supremazia del pack rossoblù che vince la

maggior parte degli scontri. È comunque il Krasny Yar ad agguantare i

primi punti con una meta a cinque minuti dal fischio d’inizio, segnata

dal capitano Artemyev e trasformata dal centro Malaguradze. Rovigo

risponde poco dopo e accorcia le distanze grazie alla precisione di

Basson dalla piazzola ma i siberiani non si fanno intimorire e al 19′

arriva la seconda marcatura a firma del numero 8 Prepelitse. I

Bersaglieri offrono una serie di ottime prove con il pack ed è grazie ad

una rolling maul devastante che Momberg riesce a schiacciare l’ovale

oltre la linea. A chiudere la prima frazione di gioco ci pensa Basson

con l’invenzione di un drop messo tra i pali al 34′ e le squadre tornano

agli spogliatoi sul punteggio di 11-14.

Il secondo tempo è un’altra storia: il Krasny Yar non concede

possibilità ai padroni di casa, mantenendo il possesso per gran parte

della ripresa e rifilando quattro mette, complici anche diversi errori

tra le fila rossoblù. Già dopo 13 minuti i siberiani hanno la

possibilità di allungare dalla piazzola ma Malaguradze non si dimostra

preciso. Passano però appena due minuti e, in superiorità numerica per

un giallo a Ferro per falli ripetuti, gli ospiti vanno a segno con il

pilone Fukofuka . La meta del bonus arriva al 63′, a segnarla è

nuovamente Fukofuka e Malaguradze trasforma portando il punteggio

sull’11-21. Per i rossoblù è nebbia fitta e gli ospiti ne approfittano

segnando altre due: al 66′ il capitano Artemyev fa doppietta e

Malaguradze trasforma, sul finire del match al 76′ è Keller a

schiacciare oltre la linea e Paea si occupa di mandare tra i pali gli

ultimi due punti. La partita si chiude con il risultato di 11-42.

Alla fine del match l’head coach rossoblù Joe McDonnell afferma: “Senza

disciplina non si può giocare. Tanti, troppi, errori si sono visti oggi

in campo. Nel primo tempo i ragazzi hanno giocato bene ma il secondo è

stato sottotono; ho voluto dare un’opportunità ai giovani inserendo

tutta la panchina e forse è mancata un po’ di esperienza mentre gli

avversari, a nostra differenza, hanno giocato con intensità per tutti

gli 80 minuti”.

“Tra sei giorni torniamo in campo per la partita di Campionato con i

Lyons Piacenza – continua l’allenatore dei Bersaglieri – e fin dal primo

allenamento di lunedì sarà bene lasciarci alle spalle il match di oggi e

concentrarci sulla nuova sfida. Giochiamo in casa, davanti al nostro

pubblico, e abbiamo bisogno di 5 punti”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta