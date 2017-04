*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*XVIII GIORNATA*

*FIAMME ORO VS MOGLIANO RUGBY 68-20*

*DIECI METE NON BASTANO ALLE FIAMME PER I PLAYOFF *

*Casellato: «**Volevamo dare il massimo e ci siamo riusciti. Purtroppo,

come avevo detto in settimana, le probabilità che Viadana perdesse in casa

con Rovigo, erano bassissime. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine ed

abbiamo onorato al massimo questo impegno. Voglio ringraziare le Fiamme

Oro, il presidente Armando Forgione, tutto lo staff e i miei ragazzi per

essermi stati vicini in questa stagione con alti e bassi, durante la quale

abbiamo avuto tante difficoltà, ma anche tante gioie. Per me è stata

un’esperienza importante, sia dal punto di vista sportivo che da quello

umano e professionale, perché mi ha trasmesso tanto e, anche io, spero di

aver lasciato un buon ricordo»*

*Il commento*

Roma – Non sono bastate alle Fiamme le dieci mete segnate oggi al Mogliano

per raggiungere i playoff. Il risultato del match che ha visto vittorioso

il Viadana in casa con il Rovigo ha di fatto chiuso definitivamente la

porta della fase finale del campionato ai Cremisi, che terminano la

stagione al quinto posto con 43 punti.

È stata una stagione segnata da alti e bassi, con tante sconfitte arrivate

per una manciata di punti e che hanno, di fatto, compromesso le ambizioni

del XV della Polizia di Stato.

Comunque, il match di oggi ha una volta di più dimostrato la forza delle

Fiamme che, anche a risultato ampiamente acquisito, non hanno smesso di

lottare su ogni pallone, facendo anche vedere azioni di livello superiore.

Alla fine del match, coach Umberto Casellato, che oggi conclude la sua

esperienza con la società di Ponte Galeria, ha dichiarato: *«Volevamo dare

il massimo e ci siamo riusciti. Purtroppo, come avevo detto in settimana,

le probabilità che Viadana perdesse in casa con Rovigo, erano bassissime.

Noi ci abbiamo creduto fino alla fine ed abbiamo onorato al massimo questo

impegno. Faccio un in bocca al lupo al Viadana e a tutte le pretendenti per

la vittoria finale, che per come è andato questo campionato, meritano di

essere lì dove si trovano e auguro al rugby italiano che siano dei playoff

davvero interessanti e avvincenti. Voglio anche ringraziare le Fiamme Oro,

il presidente Armando Forgione, tutto lo staff e i miei ragazzi per essermi

stati vicini in questa stagione con alti e bassi, durante la quale abbiamo

avuto tante difficoltà, ma anche tante gioie. Per me è stata un’esperienza

importante, sia dal punto di vista sportivo che da quello umano e

professionale, perché mi ha trasmesso tanto e, anche io, spero di aver

lasciato un buon ricordo».*

*La cronaca*

La prima segnatura arriva dopo due minuti: Andrea Bacchetti intercetta un

pallone sui 10 metri e va a schiacciare in mezzo ai pali. Filippo Buscema

trasforma e fa 7 a 0. Il Mogliano non ci sta e all’8’ accorcia le distanze

con Maso, ma le Fiamme non si lasciano intimorire dalla reazione dei veneti

e nel giro di 8 minuti raggiungono il bonus: al 12’ Pietro Valcastelli,

sfruttando l’off-load di Zitelli, mette a segno la seconda meta; al 17’ è

il turno di Marcello De Gaspari che rompe tre placcaggi e deposita il

pallone del 21 a 5 oltre la linea, mentre la meta-bonus arriva al 20’ con

Amo Wilbore che sfrutta l’azione di Simone Marinaro e fa 28 a 5. Al 25’

entrambe le squadre restano in 14 per i due cartellini gialli a Sapuppo e

Zanon, ma pochi minuti dopo arriva il doppio colpo dei Cremisi: al 34’

Andrea Bacchetti si invola sul lato sinistro del campo e mette a segno la

doppietta del 33 a 5, mentre in chiusura di primo tempo è il turno di Amo

Wilbore, che porta a sei le mete cremisi.

I secondi quaranta minuti si aprono con il Mogliano che prova a rialzare la

testa con una meta di Endrizzi, ma le Fiamme non mollano la presa e al 46’

con Amenta e al 54’ con Simone Marinaro le mete cremisi salgono a sette. I

veneti mettono a segno altri cinque punti al 60’ con Buonfiglio, ma tre

minuti dopo le Fiamme aumentano il divario con una meta di punizione

assegnata dall’arbitro Liperini. Al 69’ arriva la decima meta dei padroni

di casa e porta il sigillo di Guido Calabrese, entrato al posto di Simone

Marinaro. L’ultimo squillo di tromba è di marca veneta, infatti a pochi

secondi dalla fine del match, Corazzi segna la meta del bonus difensivo per

il Mogliano e chiude il match sul 68 a 20.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 29 aprile 2017*

*Eccellenza, XVIII giornata*

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 68-20 (40-5)

*Marcatori: p.t.* 2’ m. Bacchetti tr Buscema (7-0), 8’ m. Maso (7-5), 12’

m. Valcastelli tr Buscema (14-5), 17’ m. De Gaspari tr Buscema (21-05), 20’

m. Wilbore tr Buscema (28-5), 34’ m. Bacchetti (33-5), 37’ m. Wilbore tr

Buscema (40-5); *s.t. *44’ m. Endrizzi (40-10), 49’ m. Amenta tr Buscema

(47-10), 54’ m. Marinaro tr Buscema (54-10), 60’ m. Buonfiglio (54-15), 63’

meta di punizione FFOO tr Azzolini (61-15), 69’ m. Calabrese tr Azzolini

(68-15), 80’ m. Corazzi (68-20)

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore; De Gaspari (27’ Massaro), Sapuppo,

Valcastelli, Bacchetti; Buscema (57’ Azzolini), Marinaro (57’ Calabrese);

Amenta, Cristiano (cap), Zitelli (41’-51’ Bergamin); Caffini (41’

Fragnito), Duca; Tenga (45’ Di Stefano), Moriconi (41’ Vicerè), Cocivera

(41’ Iovenitti).

*All.* Casellato

*Mogliano Rugby:* Renata; Masato (36’ Benvenuti), Zanon (42’ Almela),

Visentin, Guarducci; Giabardo (64’ Fabi), Endrizzi; Manni, Corazzi (Cap.),

Riccioli (50’ Carraretto); Maso (66’ Baldino), Van Vuren; Rapone (29’-45’

Ceccato), Nicotera (73’ Boscain), Buonfiglio (66’ Vento)

*All.* Eigner

*Arb.* Liperini (Livorno)

*AA1* Nobile (Frosinone), *AA2* Pier’Antoni (Roma)

*Quarto Uomo* Romani (Roma)

*Cartellini:* 25’ giallo a Sapuppo (Fiamme Oro Rugby), 25’ giallo a Zanon

(Mogliano Rugby)

*Calciatori:* Buscema (Fiamme Oro Rugby) 7/8, Giabardo (Mogliano Rugby)

0/3, Endrizzi (Mogliano Rugby) 0/1, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 2/2

*Note:* Giornata soleggiata ed un po’ ventilata. Ultima partita per i

giocatori delle Fiamme Oro Rugby Giuseppe Sapuppo e Valerio Vicerè. Il

presidente delle Fiamme Oro Rugby, Armando Forgione, ha consegnato al

presidente del Mogliano, Armando Corò, una maglia cremisi firmata da tutti

i giocatori, per Aristide Barraud. Spettatori: ca 1000

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 5; Mogliano Rugby 1

*Man of the match:* Emiliano Caffini (Fiamme Oro Rugby)

*29 aprile 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

