FEMI-CZ RRD: 162° DERBY, LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ ANTI-PETRARCA

Il 162° Derby d’Italia tra Petrarca Padova e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta,

che mette in palio l’Adige Cup e la prima posizione in classifica

nell’ultima giornata di regular season, va in scena domani alle 16 allo

Stadio “Plebiscito” di Padova.

L’attesa sfida, in diretta su therugbychannel.it, sarà diretta da

Emanuele Tomò coadiuvato dai giudici di linea Stefano Bolzonella e

Ferdinando Cusano, e dal quarto uomo Vittorio Favero.

“Quella di domani sarà una bella partita, un grande Derby – afferma alla

viglia *l’head coach rossoblù Joe McDonnell* – La posta in palio è

altissima e a contendersela sono le due squadre, a mio avviso, più in

forma del Campionato. Il match di domani è fondamentale per entrambe le

squadre e mi aspetto una grande ed intensa battaglia, nella quale

tattica e disciplina saranno gli aspetti più importanti e che potranno

fare la differenza. La sconfitta del Calvisano contro la Lazio della

scorsa settimana ha provato che in questa Eccellenza qualsiasi squadra

può vincere, anche la penultima contro la prima, e che i risultati

all’apparenza scontati possono invece ribaltare le sorti della

classifica. Abbiamo una nuova opportunità di dimostrare che siamo in

grado di prenderci il primo posto e dovremo quindi giocare mantenendo

sempre alta la concentrazione, facendo attenzione ai dettagli e mettendo

in campo tutto il nostro cuore, supportarti dai nostri tifosi che ci

seguiranno numerosi e con calore. La vita solitamente ti elargisce una

sola possibilità, a noi invece ne sono state concesse due e questa

volta, domani, non possiamo sbagliare”.

La squadra che scenderà in campo per il 162° Derby d’Italia vede

confermato nel ruolo di estremo Odiete, così come Barion e Cioffi

faranno coppia all’ala. Ai centri Van Niekerk sarà ancora affiancato da

Davies e la mediana ormai rodata Mantelli-Chillon andrà a completare il

reparto arretrato. La terza linea sarà ancora tutta rodigina con Ferro,

Lubian e De Marchi, in seconda confermata la coppia Ortis-Boggiani. A

fianco di capitan Momberg si registra il rientro di D’Amico e Brugnara,

che sono chiamati a dare continuità alla buona performance di Muccignat

e Pavesi vista sabato scorso al “Battaglini”.

Questa quindi la formazione dei Bersaglieri annunciata per la sfida:

Odiete; Barion, Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro,

Lubian, De Marchi; Ortis, Boggiani; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara. A

disposizione: Cadorini, Muccignat, Pavesi, Zanini, Venco, Loro, Biffi,

Robertson-Weepu.

